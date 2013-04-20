Bahçeli: Neymiş efendim, akan kan duracakmış!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir mitinginde çözüm sürecine eleştirilerini sürdürdü. Bahçeli, "Neymiş efendim barış gelecekmiş... Neymiş efendim kan duracakmış... Bunların hepsi yalandır. AKP hükümeti bunları İmralı canisine ve PKK'ya boyun eğmenin gerekçesi yapılmaktadır" dedi.

MHP'nin İzmir'de düzenlediği mitingde konuşan Genel Başkan Devlet Bahçeli hükümete çözüm sürecine ilişkin eleştirilerini devam ettirdi. 'Bayrak Mitingi' adıyla Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen miting için sokaklarda dev bayraklar taşındı.

Bahçeli konuşmasından satır başları şöyle:

Çözüm ve barış gibi iki pozitif kavram eşliğinde çok yoğun psikolojik harekat size karşı başlatılmıştır. AKP her türlü yolu mübah görmekte, anketler seferber edilmekte, kamuoyu algısını ikna etmek için iblisçe taktikler uygulanmakta ve peş peşe açıklamalarla sürece desteğin arttığı ifade edilmektedir. Milletimize "Terör bitsin mi" diye soru sorulmakta ve alınan olumlu cevaplar süreç rezilliğine devam edilmektedir.

Terörün bitmesine itirazı olan var mıdır diyen soran Bahçeli, PKK ile görüşmeye karşı olduklarını ifade etti ve süreci rezil olarak nitelendirdi.

Bahçeli konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bunu için Türk milleti kandırılmakta, milletimizin aklı çelinmektedir. Bu hayasızlığın, yalancılığın ve milli irade dolandırıcılığının dikalasıdır. Süreç diyerek PKK ile görüşemelere onay veriyor musunuz? İmralı canisi ile pazarlıkalrı olumlu buluyor musunuz? İmralı canisinin affını istiyor musunuz? işte burası gerçek er meydanıdır. Türk milleti olarak, bugün süreç denen ihanete sonuna kadar karşı çıkıyoruz.

Bahçeli'den Başbakan'a: Orhun Anıtları'na gitmen seni Türk ve milliyetçi yapmaz

AKP'nin melun korosu partimize "kandan geçinenler, barışa karşı çıkanlar" diyebilecek kadar gözleri kör olmuştur. 93 yılının Sevr anlaşmasını redddeden asilleri eleştirenlerle, şimdilerde bizim tutumlarımızı eleştirenler aynı hain isimlerdi. Tüm bunların yanında Erdoğan koşa koşa Orhun Anıtları'na gitmiş, sonra da bize siz ne yaptınız diyerek milliyetçilikle ahkam kesmiştir. Sayın Başbakan, Yahudi cesaret ödülü almak seni Yahudi yapmamıştır, Akdamar kilisesini onarmak seni Ermeni yapmamıştır. Sümela'da ayin yapılmasına izin vermen seni Ortodoks yapmamıştır. Bu itibarla Orhun Anıtları'na gitmen seni Türk ve milliyetçi de asla yapmayacaktır.

"Alayınıza yeteriz"

Sayın Başbakan sana geçmiş uğurlar olsun, sen bu treni çoktan kaçırdın. Mardin'de Türk milliyetçiliğine ayaklar altına aldığın gün her şeyi kaybettin. Bu zihniyet ne yaparsa yapsın delaletin içine batmıştır.

Değerli İzmirli kardeşlerim, Başbakan hangi iftirayı atarsa atsın bize destek veren kutlu millet yolunda çeviremeyecektir. Erdoğan, bölücü alçakları temize çıkarmaya çalışırken, bizi karalamaya yönelmiştir. Zimmet ve kalpazanlıktan sicil almış birisi bizden hesap sormaya çalışmaktadır. AKP ve PKK ittifakı bizimle uğraşıyor. Bizim korkacağımızı zannetmekteler, bizim kendisi hemen gömlek değiştireceğimizi düşünmektedir. Bizim gücümüz bu meydandır. Sen değil, senin desteklerin, yabancı müttefiklerin bir olsun yine fayda etmeyecektir. Biz hepinizi yere sereriz. Tüm işbirlikçilerinin defterini düreriz. Bir başımıza da kalsak alayına yeteriz.

"Bağımsız yargı önünde hesap vereceksiniz"

Sayın Başbakan sen yalanı bırak da PKK'ya nasıl teslim olduğunu ve canilere nasıl destek olduğunu anlat. İktidara gelmeden önce banka batıranlarla Bozöyük'te ne görüştüğünü onurluysan anlat. Sayın Başbakan kaçamayacaksın, kurtulamayacaksın, kandıramayacaksın iki cihanda da istismarlarının hesabını vereceksin. Sen ve hükümetin çalmaktan, çırpmaktan, yetim malı yemekten bağımsız yargı önünde hesap vereceksin. Bizim yolumuz nettir.