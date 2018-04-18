"Bahçeli'nin erken seçim tarihi olarak '26 Ağustos' önermesi sürpriz oldu, AKP'lilerin gönlünde 15 Temmuz var"

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gündeme gelen erken seçim için AKP'nin "gönlünde" 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü olduğunu yazdı. Erken seçimin gündeme gelmesinin AKP için bir süpriz olmadığı kaydeden Öztürk, Bahçeli'nin seçim tarihi olarak 26 Ağustos'u açıklamasının sürpriz olduğunu kaydetti.

Öztürk, "Seçimden önce bu skandalları giderin" başlığıyla (18 Nisan 2018) yayımlanan yazısında, deneyimli siyasetçilerin koşulların erken seçimi zorladığı görüşünde olduğunu ifade etti. Öztürk, "Ekonominin giderek daha kötüye gideceğine ilişkin yorumlar, işsizliğin giderek artması, dış politikada yaşanan olumsuzluklar, mahalli seçimlerde AKP'nin büyük şehirleri kaybedeceğine ilişkin araştırma sonuçları, ittifak ortağı Devlet Bahçeli'yi 'Erken seçim çağrısı'na yöneltti" sözlerini sarf etti.

Erken seçimin zaten AKP'nin gündemindde olduğunu ve bunu yalnızca Bahçeli'ye söyleterek gündeme gelmesini sağladıklarını ileri süren Öztürk, "Erken seçimin gündeme gelmesi değil, Bahçeli'nin seçim tarihi olarak 26 Ağustos'u açıklaması sürpriz oldu. Çünkü, AKP'lilerin gönlünde 15 Temmuz yatıyor" ifadesini kullandı.