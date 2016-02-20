Bahçeli’nin avukatı kurultay dosyasından çekildi

MHP’deki muhaliflerin olağanüstü kurultayın toplanması için açtıkları dava dosyasında MHP Genel Merkezi'nin ve aynı zamanda Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı olan Hamit Kocabey dosyadan çekildi.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre; 1 Kasım seçimlerinin ardından MHP içerisinde başlayan kurultay tartışmaları yargıya taşındı. 16 MHP İl Başkanı adına, Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesine başvurularak, kongrenin toplanması ve öncesindeki işlemler için MHP Aksaray İl Başkanı Ayhan Erel, MHP Kurucular Kurulu Üyesi Ali Sağır, MHP Bursa üst kurul delegesi Mehmet Bilgiç’in çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talebiyle dava açılmıştı. Olağanüstü Kurultay için 543 delegenin imzası toplanarak MHP Genel Merkezi’ne teslim edilmişti.

MHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey, sürpriz bir kararla dosyadan çekildi. Kocabey, “10 senedir, partinin ve genel başkanın avukatlığını yapıyorum. Ama bu dosyada benim iznim olmadan, Parti Genel Sekreteri’nin talimatı ile avukat Yücel Bulut vekaletname sunmuştur. Bulut aynı zamanda partinin Merkez Disiplin Kurulu üyesidir. Bu davranışın etik olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle dosyadan çekildim. Ancak bu çekilme muhalif hareketle birlikte davrandığımız anlaşılmasın” dedi.