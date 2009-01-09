Bahçeli'nin afiş davasına ret!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kendisini, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile gösteren, Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'nin (KA-DER) afişlerinin "toplatılması" ve "kullanımının engellenmesi" istemiyle açtığı dava reddedildi.



Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Bahçeli'nin avukatı Mithat Burak Başkale, KA-DER Genel Başkanı Hülya Gülbahar ve dernek avukatları katıldı.



Dernek avukatları, "ifade özgürlüğüne" ilişkin İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM) ile Fransız yargısının birer kararını mahkemeye delil olarak sundu.



Kararlardan birinin, Avusturyalı bazı siyasetçilerin bir kolaj tabloda çıplak gösterilmesi üzerine açılan davanın, siyasetçi lehine sonuçlanmasını İHAM'ın "ifade özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirmesi, diğerinin ise Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "voodoo" bebeklerinin satışının engellenmesi için açtığı davanın reddine ilişkin olduğu belirtildi.



Dernek avukatları, afişlerdeki fotoğraflarla ilgili Başbakan Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Baykal'ın dava açmadığını belirterek, delillerin de ışığında davanın reddini istedi.



Bahçeli'nin avukatı Başkale ise KA-DER'in basın kuruluşu olmaması nedeniyle afişlerin basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini savunarak, "Bu afiş, reklam niteliğinde. Müvekkilimin izni olmadan fotoğrafı kullanıldı. Bu yüzden, talebimiz gibi karar verilmesini istiyorum" diye konuştu.



Yargıç, beyanların ardından davanın reddedildiğini açıkladı.



