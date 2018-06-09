Bahçeli'nin af çağrısına AKP'den ilk destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kader mahkumları’ için yaptığı genel af çağrısına AKP’den ilk destek geldi. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Star gazetesindeki köşe yazısında, “TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında kurulan daimi alt komisyonlardan biri olan ‘Cezaevleri Komisyonu’nun başkanlığını yapan bir milletvekili olarak söylemek durumundayım ki sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç var” dedi.

Hükümetin afın gündemde olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Metiner, “Bahçeli’nin somut bazı isimler üzerinden yaptığı ve bu yüzden toplumun belirli kesimlerinde hiddetli infiale yol açan af çağrısı özünde genel af çağrısı değildi aslında. Bu bahis açıldı tekrar. Bundan sonra da gündemden düşmeyecek. O yüzden toptancı yargılardan bulunmadan önce eni-konu düşünmek lazım” ifadelerini kullandı.

AKP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Metiner, Star gazetesinin bugünkü (9 Haziran) nüshasında yer alan yazısında şunları söyledi:

"Cezaevlerimizin fiziki koşullarından tutunuz da FETÖ yargısının yol açtığı mağduriyetlere varıncaya değin bir dizi sorunun çözümünü sağlayacak bir çerçevenin ortaya konulması şart. Bir yanda adaletsizliği gidermek, öbür yanda toplumsal vicdanı rahatsız etmemek bulunacak çözümün anahtarını oluşturmalı.

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TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında kurulan daimi alt komisyonlardan biri olan “Cezaevleri Komisyonu”nun başkanlığını yapan bir milletvekili olarak söylemek durumundayım ki sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç var.

Ülkemizin cezaevlerini, komisyonumuzda bulunan diğer partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızla dolaştık. Tutuklu ve hükümlülerle birebir koğuşlarında görüşmeler yaptık. Cezaevlerinin fiziki şartlarını en ince detaylarına varıncaya kadar inceledik. O yüzden tanıklığımıza dayanarak söylüyorum “af” meselesi ne siyasi mülahazalarla gündeme getirilecek bir konudur, ne de büsbütün gözden kaçırılacak bir meseledir.

Artık geldiğimiz bu noktada AK Parti’nin de seçimden sonra bu meseleyi dediğim iki kriter çerçevesinde, yani adaletsizliği gidermek ve toplum vicdanını rahatsız etmemek çerçevesine oturtulmuş bir çözüm paketi hazırlamasında yarar olduğu kanaatindeyim. O yüzden sınırları iyi çizilmiş kısmi bir af gerekli diyorum. Pek tabii “genel af” kabul edilemez."