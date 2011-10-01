-Bahçeli: Gül'ün konuşması vasat TBMM (A.A) - 01.10.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya ilişkin, 'Anayasadaki yetkisi çerçevesinde vasat bir konuşma. Bir yenilik yok'' dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasının ardından verilen arada, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasını sorması üzerine Bahçeli, ''Anayasadaki yetkisi çerçevesinde vasat bir konuşma. Bir yenilik yok'' dedi. Bahçeli, bir başka soru üzerine de BDP'lilerin yemin törenini izleyeceğini söyledi.