Bahçelievler'deki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) BAHÇELİEVLER\'de bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, apartman sakinleri yangının dairede oturan kişi tarafından çıkarıldığını iddia edip yürüyerek kaymakamın evine şikayete gitti.

Olay Bahçelievler, Bahçelievler Mahallesi\'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmailpaşa Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında Turgay S.\'nin oturduğu dairenin mutfağında yangın çıktı. Yangın kısa sürede apartman dairesinin yayıldı. Olayın meydana geldiği dairenin hemen karşısındaki binada bekçilik yapan bir kişi alevleri görünce önce komşuları tek tek uyandırdı, daha sonra da durumu polis, itfaiye ve ambulansa haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri olay yerinde beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürerek daire de soğutma ve duman tahliye işlemi başlattı.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASINI BALKONDAN İZLEDİ

Bu sırada apartmanda oturan vatandaşlar sokakta olan biteni şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Yangın çıkan dairede oturan Turgay S., itfaiye ekiplerinin çalışmasını balkondan izlediği görüldü. Bu anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşlı adamın da balkonda olduğu görülüyor.

APARTMAN SAKİNLERİ KAYMAKAMIN EVİNE YÜRÜYEREK ŞİKAYETE GİTTİ

Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ömer Çelik isimli bir vatandaş, \"Binamızda Turgay Selim diye bir beyefendi var. Biz bunların dilekçesini, kaymakamlık olsun, belediye olsun, beyaz masa olsun, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı olsun hepsine tek tek dilekçe verdik. Apartmanda 15 daire sahibinin 14\'ü de imza attı. Dedikki biz bu ağabeyden rahatsısız. Bizim burada çoluk çocuğumuz var. Her daire 3\'er kişi olsa 45 kişi yapar. Herkese küfür ediyor. Gece başlıyor sabaha kadar küfür ediyor. Biz aile olarak üzülüyoruz bu adama. Biz bu adama para verdiğimiz zaman susuyor, yemek verdiğimiz zaman susuyor. Vermediğimiz zaman küfür ediyor. Bu gece de verdik, bizim binamızı yaktı. Çoluğumuz ve çocuğumuz ile herkes aşağıya indik. Kaymakam beyin evinin üst sokağındayız. Biz sadece kaymakam beyin de yanına geldik, kendimizi tarif etmek için. Bize içeriden şimdi çıkamayacağı için yarın gelmemiz söylendi. Yarın sabah 09.00 gibi geleceğiz\" dedi. Daire sahibi olay yerinde bekleyen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAFLI)