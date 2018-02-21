BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de dün tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurarak öldüren Bilal Daldal (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurup bir apartmana sığınan Bilal Daldal saklandığı binada özel harekat polislerinin de desteği ile gözaltına alınmıştı. Ağır yaralanan Cemil Ceylan ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Bahçelievler Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan Bilal Daldal bu gün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Binadan görüntü

-Zanlının çıkışı

-Diğer detaylar

