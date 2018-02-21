T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA  Bahçelievler'de dün tartıştığı Cemil Ceylan'ı silahla vurarak öldüren Bilal Daldal (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

21 Şubat 2018 18:21

 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA 
Bahçelievler\'de dün tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurarak öldüren Bilal Daldal (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Dün akşam saatlerinde tartıştığı Cemil Ceylan\'ı silahla vurup bir apartmana sığınan Bilal Daldal saklandığı binada özel harekat polislerinin de desteği ile gözaltına alınmıştı. Ağır yaralanan Cemil Ceylan ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Bahçelievler Asayiş Büro ekiplerince gözaltına alınan Bilal Daldal bu gün emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. 

Görüntü Dökümü:
-Binadan görüntü
-Zanlının çıkışı
-Diğer detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZİSTANBUL DHA  BahçelievlerCemil CeylanBilal DaldalAğırBahçelievler Asayiş BüroBakırköy Adalet SarayıDökümü Binadan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24