Bahçelievler Sevgi Evi

Kursiyerler tüm zamanını burada geçiriyor. Kendilerinden hiçbir ücret talep edilmiyor. Tüm giderleri Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanan 'Sevgi Evi'nde hastalara verilen yemek de ücretsiz.



Servisle evlerinden alınıp akşam tekrar evlerine bırakılıyorlar. Şu anda 40-50 hastaya hizmet verilen Sevgi Evi'nde kısa sürede iyileşen de var, rehabilitasyon süreci hâlâ devam eden de. Buranın bir özelliği de personelinin güleryüzlü olması.



Hastalara dönük davranışları, onlarla ilgilenmeleri ve her bölümün eğiticisinin ayrı olması verilen eğitimin önemini bir kez daha öne çıkarıyor. Sevgi Evi'nde görev yapan psikolog Sevgi Büker, böylesine güzel bir projenin hayata geçirilmesinde önayak olan Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Proje Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde görevli bir uzman hekim tarafından sunulduğunda Başkan Osman Develioğlu, tereddütsüz kabul ederek, merkezin kurulması için çalışmalara hemen başlamış.



Sevgi Evi, Yenibosna'da üç katlı müstakil bir binada yaklaşık 1,5 yıldır faaliyet gösteriyor. Psikolog Sevgi Büker, hastalara tek tek ulaşıldığını belirterek, "Burada hastalarımızı sosyal hayata adapte etmeye çalışıyoruz. Hasta yakınlarına da destek veriyoruz." diyor.



Sevgi Evi'nde şizofreni hastalarına da bakılıyor. Bazı hastalar hayal ile gerçeği birbirinden ayıramıyor. Var olmayan sesleri ve görüntüleri gördüğünü söyleyenler de olabiliyor.



Başvuru çok kolay. Sevgi Evi'ne telefonla ya da bizzat başvuran hastalar önce muayeneden geçiriliyor. Hastalığın derecesi ölçülüyor. Eğer ileri derecede ise hasta daha büyük hastanelere yönlendiriliyor.



Sevgi Evi'nde el işi, resim ve müzik atölyeleri ve spor etkinlikleri hastalarla birlikte yoğun bir şekilde uygulanıyor. Önce ne yaptığının farkında olamayan hastalar kısa sürede ortaya çıkardıkları eserleriyle mutlu oluyorlar. Hatta yarışmalarda derece bile alıyor.



Burada tedavi gören hastalardan Yümehan Celiloğlu, Şizofren Dernekler Federasyonu'nun tertiplediği, "Gerçekler Maskelenmesin" öykü yarışmasında Türkiye üçüncülüğünü elde etmiş. Sevgi Evi'nde değme ressamlara taş çıkartacak resimler yapılmış, el becerisi ürünler hazırlanmış ve yakında el emeği göz nuru ürünlerini sergilemeyi planlıyorlar.



