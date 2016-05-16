Bahçelievler Katliamı faillerinden Haluk Kırcı da MHP'li muhaliflere desteğe gidenler arasındaydı

MHP Kurucu Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak genel başkanlığa adaylıklarını açıklayan Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın olağanüstü kurultay için toplandığı Ankara'daki Büyük Anadolu Oteli'ne gidenler arasında Bahçelievler Katliamı faillerinden Haluk Kırcı da vardı.

1978 yılında Bahçelieveler 7 Türkiye İşçi Partili genci öldürmekten hüküm giyen ve 2010 yılında tahliye olan Haluk Kırcı bir koruma çemberi içinde alandan ayrılırken görüntülendi. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, alandaki MHP'lilerden bazılarının Kırcı'ya "Reis" diye seslendiği belirtildi. Kırcı, yanına gelen partililerle ayrıca fotoğraf da çektirdi.

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, "Onunla gülümseyerek fotoğraf çektiren kadınlara ve adamlara boş gözlerle baktım. Hayatın Haluk Kırcı’yı 'muhalif' yapmasına ne diyeceğimi bilemedim. Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın birkaç gün önce az kalsın 'Tek Çare İslam' konulu konferans verecek olmasına ne diyeceğimi bilemediğim gibi" ifadesini kullandı. Toker, "Ortaokul öğrencisiyken gazeteden okuduğum, gazeteciliği seçtiğim için de hiç unutmadığım o ismin ve Bahçelievler katliamının, bugün aynı havayı soluduğumuz milyonlara ne ifade ettiğini uzun uzun düşündüm" görüşünü dile getirdi.

MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş de dün Ankara'da muhaliflere desteğe gelen isimler arasındaydı.