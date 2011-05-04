-BAHÇELİ'DEN "ÇÜRÜK YUMURTA" CEVABI ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kırk çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz ama kırk haramiden bir AKP çıkar'' dedi. Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığının Ankara Spor Salonu'nda düzenlediği aday tanıtım toplantısına katıldı. Buradaki konuşmasında Bahçeli, Türkiye'nin çevresinin ateş topuna döndüğünü belirterek, ''Sıfır sorun siyaseti, Ortadoğu'da duvara toslamış, one minute sahteliğinin foyası dökülmüştür'' diye konuştu. Suriye ile vizelerin kaldırıldığını hatırlatan Bahçeli, Suriye'den gelecek mültecilere karşı bir ön hazırlığın yapılıp yapılmadığını ve mültecilerle birlikte terör örgütü üyelerinin sınırdan girme ihtimaline karşı bir tedbirin alınıp alınmadığını sordu. Yakın coğrafyalarda yaşanan halk hareketlerinin Türk milletine aba altından sopa göstermek anlamına geldiğini ileri süren Bahçeli, ''Bu hadiselerin bulaşıcı etkisi yavaş yavaş kendisini göstermeye de başlamıştır. AKP küresel güçlerin planlarına mihmandarlık yaparak arkasındaki desteğin çekilmemesine uğraşmaktadır. Okyanus ötesinden gelen istihbarat şefleri, AKP'yi kendi amaçları doğrultusunda daha da kemikleştirmek için harekete geçmişlerdir. Özellikle Türkiye'nin 12 Haziran'dan sonraki manzarası, sosyal ve siyasal yapısı için hummalı bir faaliyet söz konusudur'' dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Anayasa Mahkemesinin 49. kuruluş yıl dönümünde söylediği ''Tüm toplumsal farklılıkların talep ve beklentileri Anayasa yapımında temel meşruiyet dayanağı olarak kabul edilmesi şarttır'' sözlerini eleştiren Bahçeli, ''Hukuk adamları ne zamandan beridir üniter yapıyı sulandıracak, farklılıkları anayasaya taşıyacak tekliflere açık ve sıcaktır? Anayasa Mahkemesi Başkanının anayasayı rencide edecek söz ve tavırları bizatihi anayasanın ruhu ve lafzıyla çelişmektedir'' şeklinde konuştu. Şartlar olgunlaştığında, ana dilde eğitim ve iki dilli hayat taleplerinin yerine önce özerk, sonra bağımsız Kürdistan taleplerinin alacağını savunan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bu karanlık gidişe son verilemez ise Türkiye önce iki dilli ve iki ortaklı can çekişen tek devlete, sonra çok dilli ve çok ortaklı bir federal devlet yapılanmasına doğru yol alacaktır. Hızı teslimiyetin dozuna ve hızına bağlı olarak değişecek bu aşamadan sonra ise Türkiye iki ayrı seçenekte sıkıştırılacaktır. Bunlardan bir tanesi, ayrı ayrı kimlik oluşturmuş ve milletten ayrılmış kardeşlerin ve coğrafyaların da birbirinden uzaklaştığı parçalanma ve küçülme sürecidir. Diğeri ise, küresel gücün öncelik vererek dayatacağı model olan Irak'ın kuzeyini içine alacak ve aşiret reislerini kucaklayacak şekilde çok devletli ve milletli konfederal devlet yapılanmasıdır.'' -''TÜRKİYE'NİN TOPLUM SÖZLEŞMESİ BELGESİNE İHTİYACI VAR''- Türkiye'nin gerçek anlamda bir ''Toplum Sözleşmesi Belgesi'' niteliğinde yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bahçeli, anayasanın mümkün olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal uzlaşı temelinde ve demokratik bir tartışma zemininde hazırlanmasının zorunlu olduğunu söyledi. Bahçeli, yeni bir anayasa yapımında, ''Etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere resmi statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, milli kimlik tanımının değiştirilerek 'Türkiyelilik' kavramının esas alınmasına ve Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına, Türkçe'den başka dillerde 'anadil' olarak eğitim yapılmasına, Türkiye'nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine imkan ve zemin hazırlayacak hususlara'' karşı çıkacaklarını da söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuk oyunlarının simgesi olarak seğmen kıyafeti giymiş kediyi kullanmasını da eleştiren Bahçeli, ''Kediye seğmen kıyafeti giydiren, seğmenleri kedi kılığına sokan bu zihniyete şamarı indirmek için harekete geç Ankara'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da yaptığı bir konuşmada kendisini hedef alarak ''Kırk çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez'' dediğini belirten Bahçeli, ''Benzetme takıntısı olan Başbakana cevabımız şudur: Kırk çürük yumurtadan bir sağlam yumurta çıkmaz ama kırk haramiden bir AKP çıkar'' dedi.