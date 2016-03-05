Bahçeli'den Zaman'a kayyum atamasına yorum: Bir fidanın iki dalı yol ayrımına geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletin kayyum atamasıyla Zaman gazetesine el koymasına ilişkin olarak, "Bir fidanın iki dalı olan iki ayrı kurum mensupları yol ayrımına gelmişlerdir. Medyaya gerekli alaka gösterilmeli, ancak yanlış faaliyetleri varsa acımadan üzerine gidilmelidir" ifadesini kullandı.

Bahçeli, HDP Eş Genel Başkanları ile birlikte üç milletvekili hakkındaki dokunulmazlık fezlekesine ilişkin olarak, "Fezlekeler Meclis'e geldiğinde MHP 40 milletvekili ile üzerine düşeni yapacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin yoğun terör döneminde teröristlerle barışık halde faaliyetlerinin bulunması sonucunda fezlekeye MHP'nin milli hassassiyetleri bellidir. Gerekçeler iyi incelenir ise bu yolla dokunulmazlıkların kaldırılması ve yargının önüne çıkarılması temel tercihimiz olcaktır.

"Bir fidanın iki dalı yol ayrımına geldi"

Bir fidanın iki dalı ayrılmış hale gelmişlerdir. Örtülü ve açık bir çatışma ortamına girmişlerdir. Hem üretim alanında hem medya alanında önemli çalışmalar yaratan veya Türk toplumunun bilgilendirilmesine katkı sağlayan müesseseleri bu tür davranışlarla ortaya koyulan davranışı tasvip etmemekteyiz. Bu kurgulamalardan başta siyasi iktidar vazgeçmelidir. Medyaya gerekli alakayı göstermelidir.

Anayasanın uzlaşı ile değişimi konusunda bütün siyasi partiler temel tercih ortaya koymuşlardır. 60 maddede bu çalışmalar paket içerisine alınmıştır. Genel kurula bir bütün olarak sunulması gerekirken bu askıya alınmıştır. Şimdi yeniden başladı. Bu masanın içinde 3 partinin olması çok sığ kalır ama iktidarla CHP arasında bazı temel kavramlar üzerinde farklılıklara uzlaşma komisyonunda tartışmaları yerinde ön şart olarak sunmaları yanlış bir yaklaşım olmuştur. Dünyada her tarafta masalar kuruldu, bizde de masa tercihini yapmak doğru değil. MHP komisyonda bulunmayı, fikirlerini açıkça söylemeyi tercih etmektedir. Çalışmalarımız sürecektir.

Tüm siyasi partilerimiz anayasa ve siyasi partiler yasasında yazılmış olan haklardan yararlanabilmeyi demokratik hak olarak görmektedir. MHP'de 200'ü aşkın il, ilçelerde imza toplanmıştır. Bu imzayı MHP incelemektedir. Biz kimsenin demokratik hakkını kullanmasına karşı değiliz ancak her partinin geleneğine uygun siyasi yapısı vardır. Basın ile fısıltı ile MHP'nin demokratik hakkını kullanmak yerine tasfiye etmeye yönelik çabalara katı sağlayan yanlışlıklar olmuştur. Bunlardan bir tanesi 17 il başkanımızdır. İl başkanları aynı zamanda delegedir. Genel merkeze olmadık beyanlarla hakaret edilmesine müsade etmeyiz. MHP'nin hiyararşik kademesine aksaklık yoktur. Bazı demeçler tüzüğümüzle bağdaşmayan konular olduğu için disiplin kurulu yolunda izlenecektir. Kimse kongre partilerine özenmemelidir.

"Referandum için gerekli katkıyı sağlarız"

MHP masadan kaçmaz. Masada oturduğu yerde 3 arkadaşlarımız oturuyor ama komisyonun verimli olması için TBMM'de olan tüm partilerin çalışma usul ve esaslarına göre orada bulunmalarında yarar var. Masadan kalkmadan herkesi davet ederiz. Gelmezlerse siyasi iktidar b planını ortaya koymalıdır. TBMM'yi bilgilenmelidirler. Bu ancak referandum yolu ile mümkün olabilir. Onun için de milletvekilinin 330'a tamamlanması lazım. Böyle bir durumda da bir referandum söz konusu olursa MHP'nin anayasa konusundaki hassasiyetleri göz önünde bulunularak gerekli katkıyı sağlanacaktır.