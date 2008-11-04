Bahçeli'den yerel seçim genelgesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim süreci hakkında partisinin il ve ilçe yöneticilerine bir genelge göndererek, sürecin demokratik bir yarışma arzusu ve hizmet verme heyecanı içinde, yüksek ahlak ve hoşgörüyü esas alan bir siyasi rekabet ortamında, kardeşliği muhafaza ederek yürütülmesini istedi.Yerel seçimler için partisinin aday adaylığı sürecinin gayri resmi olarak başladığını bildiren Bahçeli, aday adaylığı sürecini düzenleyecek, aday adaylarını belirlenen kıstaslar üzerinden değerlendirecek bir 'Ön Değerlendirme Komisyonu'nun Parti Genel merkezi bünyesinde oluşturulmasına karar verildiğini ifade etti. Bahçeli, seçimin başlangıç tarihi öncesi yürütülecek hazırlık sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:“-Partimizden, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği için aday adayı olmak isteyenler; ilçe ve belde merkezleri için ilçe başkanlıklarına, büyük şehre bağlı alt kademe belediyeleri için merkez ilçe başkanlıklarına, il merkezleri ve büyükşehir belediye başkanlıkları için il başkanlıklarına, 14 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvuracaklardır.İlçe ve merkez ilçe başkanlıkları, kendilerine yapılan başvuruları tasnif ederek 16 Kasım 2008 Pazar günü saat 17.00’a kadar il başkanlıklarına intikal ettireceklerdir.İl yönetim kurulları ilçelerden, büyük şehirlerde merkez ilçelerden gelen aday adaylığına ilişkin listeleri, 21 Kasım 2008 Cuma günü saat 17.00’a kadar Genel Merkez’e intikal ettireceklerdir.Genel Merkez’de bir ‘Ön Değerlendirme Komisyonu’ kurulmuştur. Kurul, Milliyetçi Hareket Partisinden belediye başkanı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı için başvuranların, talip olunan hizmet için yeterliliğini; siyasi partiler ve seçim kanunları ile Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde, MHP’nin ilke, politika ve hedefleri ile uyumu, temsil kabiliyeti, yerel sorunlara ve çözümlerine ilişkin projeleri, eğitim durumu, mesleki deneyimi ve benzeri objektif kriterlere göre, gerektiğinde mülakat da yapılmak suretiyle değerlendirecektir."