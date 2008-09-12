Bahçeli'den Toptan'a yeşil ışık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Köksal Toptan’ın TBMM’de uzlaşma komisyonu önerisine partisinin görevlendirdiği isimlerin listesini mektupla sundu.



Bahçeli, mektubunda "dört komisyon marifetiyle yürütülecek ortak çalışmalar kapsamına "yolsuzlukla mücadele' konusunun da somut biçimde dahil edilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir" dedi.



Meclis Başkanı Köksal Toptan'ın, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin liderlerine gönderdiği ve 4 ayrı uzlaşma komisyonu kurulması ve bu komisyonlar için isim bildirilmesi yönündeki çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gönderdiği mektupla olumlu yanıt verdi. Uzlaşma komisyonlarında yer alacak milletvekili listesini bildiren Bahçeli mektubunda şunları söyledi:



"Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin temel sorunlarına milli iradenin tecelli ettiği yegane olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ortak aklın ve sağduyunun rehberliğinde çözüm aranması gerektiğine inanmaktadır. TBMM bünyesinde siyasi diyalog kanallarının açık tutulması ve bu sorunlara mümkün olabilecek en geniş mutabakatla ortak çözümler getirilmesi, içinde bulunulan kriz ortamından çıkış bakımından da büyük önem taşımaktadır. 4 Eylül 2008 tarihli yazınızda TBMM bünyesinde yapılması önerilen ortak çalışma, bu bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel yaklaşımıyla uyumludur. Milliyetçi Hareket Partisi bu sürece iyi niyetle ve samimiyetle katkıda bulunmaya hazırdır. Dört komisyon marifetiyle yürütülecek ortak çalışmalar kapsamına "Yolsuzlukla Mücadele' konusunun da somut biçimde dahil edilmesinin gerekli olacağı düşünülmektedir."

