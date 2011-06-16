Bahçeli'den teşkilatlara sert genelge

T24 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşkilatları gönderdiği genelgeyle uyardı. Bahçeli, 12 Haziran seçimleri sonrasında da AKP merkezli "derin ittifak"ın boş durmayacağını belirterek "Hedef yine partimiz ve aziz dava arkadaşlarımız olacaktır. Bu itibarla kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı azami bir şekilde dikkate edilecek, oyunların sonuca ulaşamaması için saflarımız sıkılaştırılacaktır" dedi.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 12 Haziran seçimlerinin ardından teşkilatlara genelge göndererek önümüzdeki sürece ilişkin izlenecek politikaları anlattı.

Genel seçimlerin çok ağır şartlar altında ve gerilim düzeyi yüksek bir ortamda yapıldığına işaret eden Bahçeli, Türkiye’nin millet ve devlet bekasının ‘AKP hükümetinin sessizliğinden cesaret kazanan gözü dönmüş bölücü mihraklar’ tarafından tehdit altına alındığını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimi altındaki AKP’nin yapamayacağı ‘çirkeflik ve atamayacağı iftira’nın olmayacağının açık ve net olduğunu kaydeden Bahçeli "Özelikle, Türkiye’yi yıkıma ve çözülmeye götürecek sürecin başlama vuruşu olan PKK açılımı ve sonrasındaki tehlikeli gelişmeler AKP’nin gerçek yüzünü ve niyetini göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli, kararlı, omurgalı, düzgün, tutarlı ve tavizsiz muhalefeti AKP’nin ve ittifak içinde bulunduğu mihrakların öfke ve zehir saçan saldırılarını tetiklemiştir. Nitekim MHP’nin olmadığı bir Meclis ve etkisinin sıfıra yakın olduğu bir siyaset yapısı ihanet mahzenlerinde AKP eliyle mayalandırılmıştır.

12 Eylül Referandum sürecinde, düşündürücü ve son derece kasıtlı yürütülen kara propagandanın gizli şifrelerine bakıldığında, ortada açıkça bir MHP düşmanlığı olduğu bariz olarak anlaşılabilecektir. Başbakan Erdoğan’ın, belirli aralıklarla aziz dava arkadaşlarıma en galiz hakaretleri vicdansızca, şuursuzca ve edepsizce savurmasının hedefinde; hem ülkücüleri bezdirmek ve sindirmek, hem de Üç Hilal’i tasfiye etmek amacı olduğu görülmektedir. Zira AKP ve yanında hizalandığı kirli ortaklık; MHP ve ülkücüler olduğu sürece emellerine asla ulaşamayacaklarını iyi bilmektedirler" dedi.



AKP’ye ağır suçlamalar

Ülkücü hareketin ve MHP’nin bölünmüş Türkiye’nin önünde çok ciddi bir engel olarak görüldüğünün ayan beyan ortada olduğunu kaydeden Bahçeli, AKP’nin etnik kimliklere kucak açarak hazırlamayı planladığı yeni anayasaya milli direnci gösterecek tek siyasi partinin MHP olduğunu ifade etti. Bahçeli bu nedenle 12 Haziran seçimlerinden önceki bir buçuk aylık zaman içinde MHP’nin adeta ateş altına alındığını belirterek şunları söyledi:

"Kaset tezgâhlarıyla başlayan sürecin nerelere dayandığı ve hangi alçak komplolara teşrifatçılık yaptığı duyarlı her dava arkadaşım tarafından anlaşılmıştır. MHP’yi köşeye sıkıştırmak için AKP’den aldıkları destekle sefere çıkan şer odakları; kutlu davamızın kimliğini ve hatıralarını da şerefsizce kullanmaya ve kendi pis emellerine alet etmeye cüret etmişlerdir.

Partimize yönelik hain suikastların, Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde vuku bulması ise barajın altına düşürmeye yönelik bir stratejinin devrede olduğunu kanıtlamaktadır. Türk siyasi tarihi, partimizin maruz kaldığı bu saldırıya bugüne kadar hiçbir siyasal organizasyonun muhatap olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte dünyada da; ne demokrasiyle yönetilen ülkelerde ne de otoriter rejimlerde böylesi bir tezgâhın ve kalleşçe siyaset tanziminin bulunmadığı ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi’ni yere sermek ve oy veren milyonları başka siyasal partilere yönlendirmek amacıyla ahlaksız ve hukuk dışı uygulamalar peş peşe sahnelenmiştir. AKP hükümeti bu rezaletle ve demokrasiye yapılan darbeyle mücadele edeceği yerde utanmadan siyasetine malzeme yapmış, fırsat düşkünü ve siyasi ganimet avcısı olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Vatanımızın birçok yöresinde; partimizi hedef alan ve kaset komplosu taraflarının istifa etmediklerine dair şayiaları el altından dağıtılan broşürlerle ve münafıkça yaydıkları tezviratlarla gündemde tutan vicdansız ve seviyesiz AKP kadroları olmuştur."



"Yüzde 13'lük oy başarı"

Bölünmüş Türkiye’nin düşünü kuranların AKP’nin yanında ellerini ovuşturarak dizildiğini ve MHP’yi yok etmek için buldukları her imkanı ‘hayasızca ve insafsızca kullandığı’nı dile getiren Bahçeli, buna rağmen milletin MHP’yi sahipsiz ve tek başına bırakmadığını söyledi. Bahçeli MHP’nin aldığı yüzde 13’lük oyunun çok önemli olduğunu ve mevcut şartlarda başarı olduğunu dile getirerek, "Zira milletimizin verdiği oyun, milliyetçi-ülkücü hareket tarafından sorgulanması ve eleştirilmesi söz konusu değildir. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi, içinde bulunduğumuz hassas ve nazik dönemin tüm gelişmelerini dikkatle analiz edecek, seçim sonuçlarını enine boyuna inceleyecek ve lazım gelen tedbirleri gecikmeksizin alacaktır. Milletimizin kahir ekseriyetinin neden ilgisine mazhar olamadığımızın muhasebesi detaylı ve objektif bir şekilde kısa süre içinde yerine getirilecektir. Partimiz, Türkiye’nin sosyolojik gerçeklerini, siyasal ve ekonomik gelişmelerin istikametini, yeniçağın dinamiklerini yerinde ve zamanında etkili bir şekilde yorumlayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi, kerameti kendinden menkul bazı zevatın zırvalarının aksine dimdik ayaktadır. Tertipler, oyunlar ve MHP’siz Meclis projeleri sandıkta yerle bir olmuştur" dedi.



Teşkilatlara uyarı ve talimatlar

Bahçeli yeni döneme ilişkin teşkilatlara talimatlarını ise şöyle sıraladı:

-Milliyetçi Hareket Partisi’ni baraj altında bırakamayan AKP merkezli derin ittifak bundan sonra da boş durmayacaktır. Hedef yine partimiz ve aziz dava arkadaşlarımız olacaktır.

Bu itibarla kışkırtmalara ve provokasyonlara karşı azami bir şekilde dikkate edilecek, oyunların sonuca ulaşamaması için saflarımız sıkılaştırılacaktır.

-Türkiye’nin önünde çok önemli üç konu başlığı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi yeni anayasa, ikincisi mahalli idareler seçimi ve üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimidir.

Bu konularla ilgili Genel Merkez’in belirlediği politikalar titizlikle takip edilecek, yerel düzeyde yapılacak beyanat ve açıklamalarda Genel Merkez’in çizdiği sınırlar içinde kalınacak ve yeknesaklık mutlaka sağlanacaktır.

-Bu yeni dönemde etnik tahriklerin artabileceği ve bölücülerin AKP desteğiyle daha da şımarabileceği anlaşılmaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde operasyon yapmaktan vazgeçmeyen malum çevreler, bu defada ısrarlı ajitasyonlarla ve sinsi yönlendirmelerle Türkiye’de kardeş kavgasının pimini çekmek için uygun ortam gözleyeceklerdir. Nitekim MHP’yi böyle bir mayınlı ve alacakaranlık alana çekmek için mücadele edeceklerdir. Bu itibarla, tuzaklara dikkat edilecek, aramıza sızmaya çalışan provokatörlere karşı uyanık olunacak, hatıralarımızı, inançlarımızı kullanarak fitne saçan çürümüş şahıs ya da şahıslar tespit edilerek gecikmeksizin hukuki işlemler başlatılacaktır.

-12 Haziran seçimlerinin il, ilçe, belde boyutuyla kapsamlı ve detayları ihmal etmeyen bir şekilde analizi yapılacak ve sonucunda hazırlanacak rapor, işbu genelgenin yayın tarihinden başlamak üzere bir ay içinde Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına sunulacaktır.

-Tüm teşkilat yöneticilerimiz, gevşekliğe ve yılgınlığa asla prim vermeyeceklerdir. İçten ya da dıştan yapılacak sinsi yorumlara, tekliflere, değerlendirmelere, sözle niyet arasındaki çelişkili beyanlara karşı çok tedbirli olunacak ve hiçbirine kulak asılmayacaktır.

Bahçeli, 12 Haziran genel seçimlerinde yaptıkları çalışmalar için il, ilçe ve belde teşkilatlarının başkan ve yöneticilerine de teşekkür ederek, "Milliyetçi Hareket Partisi’ni kurşun gibi ağır bir ortamda yalnız bırakmayan, AKP güdümlü organize suç çetelerinin saldırıları karşısında kaderine terk etmeyen ve Meclis’te temsil edilmesini sağlayan büyük milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



