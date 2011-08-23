-Bahçeli'den Suriye uyarısı ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Ülke içi tansiyon, kanamaya sebep olacak düzeye ulaşmışken dış istikrarsızlıklara taraf olmak, büyük sorunlara da davetiye çıkaracaktır'' dedi. Bahçeli, Twitter'daki hesabından verdiği mesajda, mübarek Ramazan ayının manevi havasını teneffüs ederken kaygı verici birçok gelişmeye de şahitlik edildiğini ifade etti. Komşu coğrafyaların, istikameti belirsiz ve kaosla çevrili sürece doğru hızla ilerlediğine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti: ''Dün küresel merkezlerin masalarında özenle imal edilen diktatörler, bugün birer birer görevi verenler tarafından tasfiye ediliyor. Saddam'ı, Bin Ali ve Mübarek; bunları da Kaddafi takip etti. Irak'tan itibaren ardı ardına düşmeye başlayan Ortadoğu'nun domino taşları son olarak Suriye'ye kadar ulaştı. Ülke içi tansiyon, kanamaya sebep olacak düzeye ulaşmışken dış istikrarsızlıklara taraf olmak büyük sorunlara da davetiye çıkaracaktır. Üstelik küresel projelere teslimiyet içinde olanların, bir zamanlar dost ilan ettiklerini aniden düşman görmeleri trajikomiktir. Bu nedenle ülkemize sıçrama niteliği taşıyan hadiseler ve gelişmeler karşısında çok dikkatli, hassas ve tedbirli olmamız gerekiyor.''