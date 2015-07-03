Bahçeli'den Sözcü'ye: Karikatürlerin üzerinde biraz daha çalışsınlar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanlığı seçimi son turunda partisinin geçersiz oy kullanmasıyla ilgili eleştirilere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi. "Kimse kusura bakmasın; dünya tersinden bile dönse durduğumuz yerden, geldiğimiz kaynaktan, doğduğumuz kutlu sineden taviz vermeyiz" diyen Bahçeli, Sözcü gazetesinin bugünkü manşetiyle ilgili de "Karikatürlerin üzerinde biraz daha çalışmak lazım" yorumunu yaptı.

Sözcü gazetesi, bugün yayımlanan nüshasında Devlet Bahçeli'nin Meclis Başkanlığı'ndan sonra Başbakanlığı da AKP'ye vereceğini iddia etmişti. MHP'nin 7 Haziran Genel Seçimleri öncesindeki söylemlerine gönderme yapan Sözcü gazetesi, "Meclis Başkanlığı koltuğunu AKP'ye hediye eden Devlet Bahçeli'nin zor kararı... Ya '17-25'in hesabını soracak, Eroğan Anayasal sınırlara dönecek' şartlarını unutup AKP'yle koalisyona 'evet' diyecek. Ya da seçim hükümetinde yer alacak" ifadelerini manşete taşımıştı.

Basında yer alan eleştirilere cevap veren MHP Genel Başkanı, Twitter hesabından şu açıklamaları yaptı: