Bahçeli'den oy pusulasında son sırada yer alan MHP'ye yeni slogan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin oy pusulasında son sırada yer almasını farklı bir açıdan değerlendirerek, "Bu son seçimde çekilen kurada oy pusulasının en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi var. Dolayısıyla üç hilal orada. Sandığa gittiğimiz zaman şöyle bir baktığımız vakit, en sonda MHP vardır diye başınızı oraya çevirip mührü vuracağınız sırasında gönlünüzden bir şey geçeceğinden eminim. O da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı şu günkü siyasi, sosyal ve ekonomik ortamda 'en son ümidim sensin MHP' demek içindir" dedi.

'Üç hilal orada'

Bahçeli, seçmenlerin sandığa gittiğinde karşısına bir oy pusulasının geleceğine değinerek, şunları söyledi:

"O oy pusulası Yüksek Seçim Kurulu'nun kurasıyla partilerin nerede, hangi sırayla yer alacağı belirlenmektedir. Bu son seçimde çekilen kurada oy pusulasının en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi var. Dolayısıyla üç hilal orada. Sandığa gittiğimiz zaman şöyle bir baktığımız vakit, en sonda MHP vardır diye başınızı oraya çevirip mührü vuracağınız sırasında gönlünüzden bir şey geçeceğinden eminim. O da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı şu günkü siyasi, sosyal ve ekonomik ortamda 'en son ümidim sensin MHP' demek içindir. Bahçeli, Eskişehir'de bundan böyle MHP olacak. Her tarafta sanki milli iradeyi iki kafese hapsetmişler gibi bazı televizyonlar, bazı araştırmalar hep bu sloganı söylüyorlar, 'Bu seçimler AKP ile CHP arasından olabilir'. Pekala seçime 25 siyasi parti giriyor. Onlar bu aziz milletin evlatları tarafından kurulmamış mıdır? Onların adayı yok mudur? Onların siyasi varlığı devam etmiyor mu? Bunların içerisinde bir de gelenekli ve güçlü, milletimizin özünden gelen bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Onun hiç mi hakkı yok? Kalan 13 gün içerisinde, yarın 12'den hedefi vurmak için 'ne AKP, ne CHP ille de MHP' diyeceğiz."

