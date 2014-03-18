T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bahçeli'den oy pusulasında son sırada yer alan MHP'ye yeni slogan

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin oy pusulasında en sonda yer almasını da slogana dönüştürdü: En son ümidim sensin MHP

18 Mart 2014 11:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin oy pusulasında son sırada yer almasını farklı bir açıdan değerlendirerek, "Bu son seçimde çekilen kurada oy pusulasının en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi var. Dolayısıyla üç hilal orada. Sandığa gittiğimiz zaman şöyle bir baktığımız vakit, en sonda MHP vardır diye başınızı oraya çevirip mührü vuracağınız sırasında gönlünüzden bir şey geçeceğinden eminim. O da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı şu günkü siyasi, sosyal ve ekonomik ortamda 'en son ümidim sensin MHP' demek içindir" dedi.

 

'Üç hilal orada'

 

Bahçeli, seçmenlerin sandığa gittiğinde karşısına bir oy pusulasının geleceğine değinerek, şunları söyledi:

"O oy pusulası Yüksek Seçim Kurulu'nun kurasıyla partilerin nerede, hangi sırayla yer alacağı belirlenmektedir. Bu son seçimde çekilen kurada oy pusulasının en sonunda Milliyetçi Hareket Partisi var. Dolayısıyla üç hilal orada. Sandığa gittiğimiz zaman şöyle bir baktığımız vakit, en sonda MHP vardır diye başınızı oraya çevirip mührü vuracağınız sırasında gönlünüzden bir şey geçeceğinden eminim. O da Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı şu günkü siyasi, sosyal ve ekonomik ortamda 'en son ümidim sensin MHP' demek içindir. Bahçeli, Eskişehir'de bundan böyle MHP olacak. Her tarafta sanki milli iradeyi iki kafese hapsetmişler gibi bazı televizyonlar, bazı araştırmalar hep bu sloganı söylüyorlar, 'Bu seçimler AKP ile CHP arasından olabilir'. Pekala seçime 25 siyasi parti giriyor. Onlar bu aziz milletin evlatları tarafından kurulmamış mıdır? Onların adayı yok mudur? Onların siyasi varlığı devam etmiyor mu? Bunların içerisinde bir de gelenekli ve güçlü, milletimizin özünden gelen bir Milliyetçi Hareket Partisi var. Onun hiç mi hakkı yok? Kalan 13 gün içerisinde, yarın 12'den hedefi vurmak için 'ne AKP, ne CHP ille de MHP' diyeceğiz."
 

ETİKETLER

devlet bahçelioy pusulasıson sıramhpsloganson ümidim sensin mhp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24