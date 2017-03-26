Bahçeli'den "MHP'nin peşine takılmamalıydık" diyen Çiçek'e: Binali Bey'in cevap vermesi lazım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP'li eski bakanlarla yaptığı toplantıda "MHP’nin bu işin içinde olması ve gerçek niyetleri konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor; peşlerine takılmamız yanlıştı" diyen Cemil Çiçek hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Çiçek, 'MHP, AKP’yi arkasına taktı' derse, cevap hakkım doğar. Ama 'Arkasına niye takıldınız?’ diye AKP’ye sorarsa, onun cevabı bende değil. Binali Yıldırım Bey’in cevap vermesi lazım" dedi.

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Anayasa değişikliği referandumunda 'evet' desteğine karşı cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlığı yaptığına dair ortaya atılan iddialara da değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı’nın gönlünden güzel şeyler geçiyor ama güzel şeylerin arasında MHP, Türk milliyetçiliği veya Devlet Bahçeli ne kadar var, onu bilmek mümkün değil" açıklamasında bulundu. Bahçeli, referandumdan hayır çıkması halinde MHP başkanlığını bırakıp bırakmayacağının sorulması üzerine "Referandum sonrasında siyasi liderler niye gitsin? Ölçü bu mu?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kayseri’de dün düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine tepki gösterdi. Bahçeli, özetle şunları söyledi:

"Sırtımızı dönmedik"

Adalet ve Kalkınma Partisi’yle 18 maddelik Anayasa değişikliği üzerinde anlaştık. 15 Temmuz FETÖ felaketinden sonra siyasetin ve ülkenin beliren, tehiri imkansız ihtiyaçlarına gözümüzü kapatmadık, sırtımızı dönmedik. CHP Genel Başkanı ise hâlâ milleti korkutmakla meşguldür. Şimdi kalkmış ‘Ortadoğu’da tek adam sistemi vardı, parçaladılar’ demektedir. Sayın Kılıçdaroğlu, hadi 16 Nisan’da milletimiz tarafından oylanacak anayasa maddelerini okumadın diyelim, peki tarihimize de mi bakmadın? Baktın sayalım, hiç mi idrak etmedin? Türk milleti ne zaman diktatöre rıza göstermiştir? Bu aziz ülkeyi Suriye, Irak, Libya ile bir tutmak nasıl bir şuursuzluk halidir? Kılıçdaroğlu’nun ağzından bir kez PKK’ya, YPG’ye tepki duyulmuş mudur? Asıl felaket CHP’dir.”

"Cepheleşme, referandum sonrası nasıl yara açar kestirmek zor"

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre, Bahçeli, Bursa dönüşünde gazetecilerle yaptığı sohbette de şöyle konuştu:

- (Cemil Çiçek’in ‘MHP’nin peşine takılmamalıydık’ sözleri) Çiçek, ‘MHP, AKP’yi arkasına taktı’ derse, cevap hakkım doğar. Ama ‘arkasına niye takıldınız?’ diye AKP’ye sorarsa, onun cevabı bende değil. Binali Yıldırım Bey’in cevap vermesi lazım.

- Hayır’la ‘evet’ arasında söylemler sertleşti. ‘Hayır’ ve ‘evet’ kampları, cepheleri oluştu. Bu referandum sonrasında nasıl bir yara açar, onu kestirmek çok zor. Bu gerilime son vermek lazım. Nasıl oy kullanacaksa ona saygı duyulmalı.

- (Cumhurbaşkanı yardımcılığı) Sayın Cumhurbaşkanı’nın gönlünden güzel şeyler geçiyor ama güzel şeylerin arasında MHP, Türk milliyetçiliği veya Devlet Bahçeli ne kadar var, onu bilmek mümkün değil.

- MHP’de muhalif kalmadı. Tüzüğe göre muhalif olanlar, farklı düşünce ve paralelinde işleme konulmuştur ve MHP ile olan ilişkileri son bulmuştur.

- (Hayır çıkarsa Bahçeli gider söylemleri) Referandum sonrasında siyasi liderler niye gitsin? Ölçü bu mu?

- (AK Parti’nin, ‘MHP çok çalışmıyor’ iddiaları) Biz, Hazine’den aldığımız yardımlarla çalışmalarımızı yapıyoruz. Kimseye borcumuz yok. Garibin yaptığı da bu kadar. Garip ne yapsın?

Ne olmuştu?

Başbakan Binali Yıldırım'ın AKP iktidarları boyunca görev almış bakanlarla yaptığı toplantıya katılan Cemil Çiçek, devlet sisteminin nasıl işlemesi gerektiğine dair Abdülhamit döneminden başlayıp Turgut Özal ve Adnan Menderes’e kadar örnekler vererek anlatmıştı. Çiçek’in hukukun üstünlüğü ve anayasal düzenle ilgili yaptığı değerlendirme en uzun konuşmalardan birini oluşturdu. Çiçek, sözlerini, "Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin hem zamanlamasını hem de içeriğini yanlış buluyorum. Üstelik MHP’nin bu işin içinde olması ve gerçek niyetleri konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor; peşlerine takılmamız yanlıştı. Önceliğimiz ülkenin gerçek sorunları olmalıydı. Bununla zaman kaybediyoruz” diyerek bitirdi.