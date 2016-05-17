T24 LogoT24 Logo
Politika

Meral Akşener'i eleştiren Koray Aydın'a 'Devlet' desteği: Aralarındaki tek ülkücü kendisidir

Muhaliflerden Koray Aydın, Akşener'in arkasında "cemaat desteği olduğunu" öne sürmüştü

17 Mayıs 2016 14:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelimuhalif kanattaki genel başkan adaylarından Meral Akşener için "Arkasında cemaat desteği var. Bizden bağımsız hareket ederek hata yapmıştır" diyen Koray Aydın'ı tebrik etti. Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Koray Aydın Bey ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir. Yanlışı görmüş, gerekli uyarıları yapmıştır, kendisini tebrik ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

MHP'de Bahçeli'ye bayrak açan adaylardan olan Koray Aydın, 15 Mayıs Pazar günü olağanüstü kurultay girişimi için toplandıkları Ankara'da genel başkan adaylarından Meral Akşener'in kendilerinden bağımsız hareket ettiğini savunarak, "Akşener'in cemaat tarafından desteklendiğini" öne sürmüştü. NTV canlı yayınına konuk olan Aydın, kendisinin cemaat tarafından desteklendiğini redderken "Bu işin muhatabı olarak bir arkadaşımız ortaya çıkıyor. Bu manada bütün illerde, o illerde yaşayan cemaat mensubu insanların bu tek adayın üzerinde birleşmesi ve bütün mitinglerine ve toplantılarına yoğun organizasyonlar yapması ve bu tür algının Meral Hanım üzerinde yoğunlaşması ortadadır" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın, kurultay için gelen delegelerin polis tarafından engellendikten sonra Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile birlikte alandan ayrılmalarıyla ilgili olarak, "Biz mutabakata uygun olarak süreci tamamladıktan sonra oradan ayrıldık. Erken ayrıldılar gibi bir söylem doğru değildir" demişti. "Valilik ve emniyetin yazılı emrini bekleme kararı alan Meral Akşener'i eleştiren Aydın, "Elbette kendisinin ayrı bir yol izlemesi haklıdır. Anlaşılıyor ki farklı yol çizecek. Bundan sonraki çabalarına biz karışamayız, bizim ilgi alanımıza girmiyor. Toplumda yanlış anlamalara neden olmuştur, sanki biz oradan erken ayrıldığımız gibi bir imaj yaratılması hakkaniyetle, dürüstlükle, samimiyetle yürütülen bir mücadeleye gölge düşürmek anlamına gelir. Bu hem Ümit Hoca’ya, hem Sinan Bey’e hem de şahsıma haksızlıktır" diye konuşmuştu.

 

ETİKETLER

cemaatmhpkurultaykoray aydınmuhaliflertebrikülkücüdestekbahçeliakşener

İlgili Haberler

MHP kurultayı polis barikatına takıldı, muhalifler bildiri okudu: Son sözü genel başkan değil, kurultay söyler

Dört genel başkan adayı da kurultayın yapılacağı otelden ayrıldı

Meral Akşener: Bizim polislere elimiz kalkmaz, Yargıtay bu kurultay kaosunun sorumlusudur, şimdilik gidiyoruz

Akşener, "Valilik ve emniyetin yazılı talimatını görmeden ayrılmayacağız" demişti

İşte MHP'li muhaliflerin kurultay bildirisi: Genel Merkez hukuki meşruiyetini yitirmiştir!

"Kaybettikleri güven ve saygıyı polis barikatlarında arıyorlar"

Koray Aydın: Cemaat, Meral Akşener'i destekliyor!

"Böyle bir yol izleneceği bilinseydi arkadaşlarımız da farklı bir yol izlerdi"

Bahçeli'den olağanüstü kurultay için imza veren delegelere çağrı: Orta yolu bulabiliriz!

"Sözlerim sahte demokratlara, paralel kuluçkalara yatanlaradır"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24