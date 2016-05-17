Meral Akşener'i eleştiren Koray Aydın'a 'Devlet' desteği: Aralarındaki tek ülkücü kendisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalif kanattaki genel başkan adaylarından Meral Akşener için "Arkasında cemaat desteği var. Bizden bağımsız hareket ederek hata yapmıştır" diyen Koray Aydın'ı tebrik etti. Partisinin grup toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Koray Aydın Bey ülkü ocaklarından yetişmiş değerli bir dava adamıdır. Partimizin birçok kademesinde görev yapmış adaylar arasında tek ülkücü kendisidir. Yanlışı görmüş, gerekli uyarıları yapmıştır, kendisini tebrik ediyorum" değerlendirmesi yaptı.

MHP'de Bahçeli'ye bayrak açan adaylardan olan Koray Aydın, 15 Mayıs Pazar günü olağanüstü kurultay girişimi için toplandıkları Ankara'da genel başkan adaylarından Meral Akşener'in kendilerinden bağımsız hareket ettiğini savunarak, "Akşener'in cemaat tarafından desteklendiğini" öne sürmüştü. NTV canlı yayınına konuk olan Aydın, kendisinin cemaat tarafından desteklendiğini redderken "Bu işin muhatabı olarak bir arkadaşımız ortaya çıkıyor. Bu manada bütün illerde, o illerde yaşayan cemaat mensubu insanların bu tek adayın üzerinde birleşmesi ve bütün mitinglerine ve toplantılarına yoğun organizasyonlar yapması ve bu tür algının Meral Hanım üzerinde yoğunlaşması ortadadır" ifadelerini kullanmıştı.

Aydın, kurultay için gelen delegelerin polis tarafından engellendikten sonra Sinan Oğan ve Ümit Özdağ ile birlikte alandan ayrılmalarıyla ilgili olarak, "Biz mutabakata uygun olarak süreci tamamladıktan sonra oradan ayrıldık. Erken ayrıldılar gibi bir söylem doğru değildir" demişti. "Valilik ve emniyetin yazılı emrini bekleme kararı alan Meral Akşener'i eleştiren Aydın, "Elbette kendisinin ayrı bir yol izlemesi haklıdır. Anlaşılıyor ki farklı yol çizecek. Bundan sonraki çabalarına biz karışamayız, bizim ilgi alanımıza girmiyor. Toplumda yanlış anlamalara neden olmuştur, sanki biz oradan erken ayrıldığımız gibi bir imaj yaratılması hakkaniyetle, dürüstlükle, samimiyetle yürütülen bir mücadeleye gölge düşürmek anlamına gelir. Bu hem Ümit Hoca’ya, hem Sinan Bey’e hem de şahsıma haksızlıktır" diye konuşmuştu.