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Bahçeli'den Koray Aydın'ın istifasına yorum: Saygı duymak gerekir, hayırlı olmuştur

"İstifa etmek bir tercihtir"

24 Ağustos 2017 14:40

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koray Aydın'ın MHP'den istifasıyla ilgili olarak "İstifa etmek bir tercihtir. Bu tercihte bulunan kişiye saygı duymak gerekir. Hayırlı olmuştur." dedi.

Ankara'da MHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bahçeli, "Akşener istifası bekliyor musunuz?" sorusuna "Gelirken kapıyı gördünüz. Gelen gelir, giden gider." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin basın mensuplarına verdiği yanıtlar şöyle:

Akşener ve ekibi bir kongre düzenlemişti ve burada sahte delege kaydının yapıldığını biz Akit Medya Grubu olarak ortaya koymuştur. Mesajınız nedir?

Bu grubun bizimle ilgisi yoktur ki mesajım olsun.


MHP'de başka istifalar bekliyor musunuz?

Gelirken kapıyı gördünüz. Gelen gelir, giden gider.
 

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayımız tanınmış biri olacak" dedi... Siz aday olacak mısınız?
CHP herkes tanınmış insandır, herkes aday olabilir. Benim ne zaman erken konuştuğumu gördünüz ve duydunuz?
 

 

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