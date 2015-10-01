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Politika

Bahçeli'den kasketli, tespihli poz: İstanbul’un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük’e de sevdalıyım

Bahçeli'nin fotoğrafı MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı

01 Ekim 2015 13:44

MHP’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafta başında kasket, omzunda palto ve elinde tesbihle poz veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “İstanbul’un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük’e de sevdalıyımdır” notu paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, MHP’nin sosyal medya platformu Twitter’daki resmi hesabından Bahçeli’nin yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

Bahçeli ilk kez başında kasket, omuzunda palto ve elinde tesbih ile poz verdi. Paylaşılan fotoğrafa, “İstanbul’un bütün semtlerini iyi bilirim, Karagümrük’e de sevdalıyımdır. Devlet Bahçeli” notunun eklenmesi ise dikkati çekti.

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