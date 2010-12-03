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Politika

BAHÇELİ'DEN KARARA İMALI DEĞERLENDİRME KADİRLİ (A.A)

03 Aralık 2010 18:28

-BAHÇELİ'DEN KARARA İMALI DEĞERLENDİRME KADİRLİ (A.A) - 03.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM) açığa alınan 3 generalle ilgili kararını değerlendirerek, ''Eğer bu hukuken reddedilmiş ise bu reddediş hukukçuların süzgecindeyse saygı duruyorum. Ama Bülent Arınç adında bir şahsın AKP adına tehdidi ile oluyorsa kınıyorum'' dedi. Bahçeli, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, belediye hizmet binasının temel atma törenindeki konuşmasında, AYİM kararını da değerlendirdi. AYİM kararına saygı duyduklarını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:  ''Ama yargı esen bir yanlış rüzgarın sürüklediği bir yargı olmamalıdır. Sayın Bülent Arınç Bey, 'askeri yargıyı albaylar yönetiyor, ama sorgulanması gerekenler generallerdir, albaylar, bu generalleri nasıl sorgulayacaktır, askeri yargıdan nasıl bir karar çıkacaktır' diye tahrik ediyor, teşvik ediyor, sözüm ona tehdit ediyor. Ne oldu şimdi üç generalin başvurusu hukuken reddedilmiş oldu.  Eğer bu hukuken reddedilmiş ise bu reddediş hukukçuların süzgecindeyse saygı duruyorum. Ama Bülent Arınç adında bir şahsın AKP adına tehdidi ile oluyorsa kınıyorum.'' 

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