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Bahçeli'den istifalara ilk yorum: Devlet yok

MHP Lideri, partiyi sarsan istifa skandalıyla ilgili hükümeti suçladı. İstifa edenlerle görüşeceğini söyledi.

21 Mayıs 2011 03:00

T24 - MHP Lideri, partiyi sarsan istifa skandalıyla ilgili hükümeti suçladı. İstifa edenlerle görüşeceğini söyledi.

Kaset skandalının ardından yaşanan ikinci istifa dalgasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istifaları kendisinin istemediğini söyledi.

Bahçeli'nin istifalarla ilgili ilk yorumu şöyle oldu: "Arkadaşlar gereğini yaptı. Bu insanların şahsiyetleri ile uğraşmak doğru değil. Devlet yok iyi ki millet var, ona gidiyorum. İstifa edenler partiyi rahatlatmayı amaçlıyor olabilirler."

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