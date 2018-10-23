Bahçeli'den ikinci şok: Cumhur İttifakı duruyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını ancak Cumhur İttifakı'nın durduğunu söyledi.

A Haber'e konuşan Bahçeli, "Cumhur ittifakı devam ediyor, yerelde ittifak yok" dedi ve İstanbul'da aday çıkaracaklarını açıkladı.

Grup toplantısında ne demişti?

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise şunları söylemişti:

"Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız."

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda sıkıntı yok

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Cumhur ittifakına leke gelmesini istemeyiz. MHP de biz de kendi adaylarımızla meydanlarda olacağız."