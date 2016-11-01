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BBC Türkçe

Bahçeli'den idam yorumu: AKP hazırsa, MHP dünden hazırdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, idam cezasının TBMM'den geçirilebileceği tartışmalarına ilişkin "AKP hazırsa MHP dünden hazırdır" dedi.

01 Kasım 2016 14:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi yönündeki çağrıları destekleyerek, "AKP hazırsa, MHP dünden hazırdır" dedi.

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli "Madem idam cezasına ihtiyaç vardır, madem milletimiz bunu istemektedir; o halde bahaneye, kaçak güreşmeye, fuzuli konuşmaya gerek yoktur. AKP hazırsa MHP dünden hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki bir konuşması sırasında 'İdam isteriz' sloganları atan kalabalıklara seslenirken, "İdam yakın yakın… Merak etmeyin, inanıyorum ki idam teklifi Meclis'ten geçecek. Ben de onaylayacağım" demişti.

Erdoğan, daha önce Avrupa liderlerinden gelen eleştirilere de "Batı ne derse desin beni ilgilendirmiyor. Ben milletime bakarım. Bunun kararını parlamento verir. Benim milletim parlementoya çağrısını yapıyor, idam diyor" diye yanıt vermişti.

MHP lideri, partisinin daha önceki bir Meclis grup toplantısında, başkanlık sistemi tartışmalarına değinirken "parlamenter sistemden yana olduklarını" vurgulamış, "Meclis'te 'Evet' dersek, milletin huzurunda da 'Evet' deriz" diye konuşmuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemi tartışması ile ilgili sözlerini 'yorumlamanın doğru olmayacağını' ancak açıklamaları "yapıcı" bulduğunu belirtmişti.

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