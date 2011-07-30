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Politika

BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE MÜFETTİŞ ELEŞTİRİSİ KAYSERİ (A.A)

30 Temmuz 2011 20:46

-BAHÇELİ'DEN HÜKÜMETE MÜFETTİŞ ELEŞTİRİSİ KAYSERİ (A.A) - 30.07.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Mesnetsiz şikayet ihbarlarıyla hareket ederek, iktidar partisinin tetikçiliğini yapan müfettişler, belediyelerimizi çalışamaz hale getirmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar'' dedi. Bahçeli, Pınarbaşı ilçesindeki Türklük Anıtı çevresinde belediyece yaptırılan mesire alanını hizmete açtıktan sonra ilçe merkezinde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nın açılış törenine katıldı. Yaptığı konuşmada, belediyeciliğin her şeyden önce fedakarlık gerektiren bir sektör olduğunu belirten Bahçeli, ''MHP'li belediyeler, verdikleri sözleri takdire şayan bir şekilde yerine getirmektedir. İnsan odaklı bir anlayışla milletimizin derdine deva olmaya gayret gösteriyoruz. Hiçbir ayrım gözetmeden, her bir vatandaşımızı Allah'ın kutsal emaneti olarak görüyoruz'' dedi. MHP'li belediyelerin muhatap olduğu ''sıkıntı ve eziyetlerin giderek arttığını'' öne süren Bahçeli, şunları kaydetti: ''MHP'li belediyelere yönelik bu tacizin altında esasen, ortaya konulan çalışmalara yönelik tahammülsüzlük bulunmaktadır. Düzmece raporlarla suç oluşturmaya niyetlenen, belediyelerimizin temiz sicilini karalamaya çalışan kim varsa, sonunda yakalarından tutacağımızı ve hesaba çekeceğimizi iyi bilmeliler. Hiç bir kötülük kimsenin yanına kar kalmayacak ve atılan iftiralar karşılıksız bırakılmayacaktır. Bundan herkes emin olmalı ve buna göre hareket etmelidir.''

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