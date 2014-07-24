Bahçeli'den Gülen'e: Türkiye'ye dönün, AKP'nin iktidarının 10 yılıyla yüzleşin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen’e “dön” çağrısında bulundu. Bahçeli, “Sayın Fethullah Gülen Bey Türkiye'ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılıyla yüzleşeceğinizi ifade ediniz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaların satırbaşları şöyle:

“Dünya güvenliği için Ortadoğu’nun belini doğrulması düzlüğe çıkması şarttır. Türkiye’nin Filistin ve Ortadoğu ülkeleri ile tarihten gelen ilişkileri vardır. Erdoğan’ın göstermelik İsrail kızgınlığı hiçbir sonuç doğurmamıştır. Aday Erdoğan Türkiye’nin itibarını zedelemiştir.

Aday Erdoğan Filistin davasına zarar vermekte mazlumların acısını iç siyaset malzemesi yapmıştır. Erdoğan treni çoktan kaçırmış ayağına kadar gelen fırsatları tepmiştir.

Aday Erdoğan bir yanda İsrail’e kızarken diğer yandan İsrail ile ticareti geliştirmiş ve kökleştirmiştir. Aday Erdoğan’ın gemi filosu sahibi malum oğlu İsrail ile kazançlı alışverişe devam etmekte ve kesesini doldurmaktadır. Bu şahıs için kişisel servet artışı her şeyden önceliklidir. Aday Erdoğan Kürdistan konusunda İsrail ile aynı kampta ve aynı bloktadır. Bu meyanda Netanyahu ve Erdoğan arasında hiçbir fark yoktur.

Sırıtarak ödül aldı

Başbakan Erdoğan sırıtarak ödülü alırken, söz konusu ödülü yüzsüzce dile getirmiştir. 1948’den beri İsrail zulmü bölgede sürmüştür. Aday Erdoğan’ın ödülü aldığı tarihlerde İsrail’in eli bugünkü gibi kanlıdır. Erdoğan yalan anıtıdır, riyakârlık abidesidir. Göz boyamada markadır Başbakan Erdoğan. Grup toplantısında konuşmasında bir kez daha çuvallamış. 17-25 Aralık olaylarını bile İsrail olaylarına bağlamıştır. Türkiye’de hukuku ayakları altına alan biri nasıl İsrail’e hukuktan bahsetmiştir. Nasıl olmuş da masumlara arka çıkmaktan bahsetmiştir. Bu ne yaman çelişkidir. Ne korkunç bir riyadır. Sayın İhsanoğlu’nu proje olarak takdim edildiğini ileri süren Erdoğan artık tedaviye cevap vermeyecek klinik bir vakadır.

Erdoğan ihanettir

Bugüne kadar Müslümanlara nifak aşılayan şüpheli karakter arızasını vatandaşım görmektedir. Zalimlerle ittifak eden Erdoğan’dır. Kara paraya tamah edecek kadar küçülen Erdoğan’dır. Düne kadar Pensilvanya’nın kuyruğundan ayrılmayan, Washington’un eteğinden ayrılmayan çeyrek adamın niyeti bellidir. Erdoğan geriliktir, Erdoğan ihanettir, ithamdır, sevimsizliktir. Allah için bu adam hangi yaraya çare üretmiştir. Bize göre Erdoğan susmalı ve bir daha da konuşmamalıdır. Hamas’ın peşinde konuşan Erdoğan iknada gönülsüz davranmakta Filistin’de şiddetin artmasını kendisi için hayırlı görmektedir.

PKK'nın kostüm değiştirmiş çehresidir

Köhnemiş Erdoğan birden yeni Türkiye’yi uydurmuştur. Emniyet mensuplarını kelepçeyle gözaltına alması rüşveti kapatmaktan başka bir şey değildir. Türk askerinden sonra Türk polisi de feda edilmiştir. Hırsıza, uğursuza gösterilmeyen güç gösteriyi emniyet adamlarına gösterilmiştir. Erdoğan’ın yeni Türkiye’si hüsran ve yenilgidir. Başbakan çocukları soygun yaparken, vatan evlatları şehit düşmüştür. İmralı canisi tarafından büyülenen Erdoğan’ın şehitlere hakaret eder gibi açıklama yapmasını vatandaşlarım eminim ki gereken cevabı verecektir. 10 Ağustos’ta cumhurbaşkanı olması Türkiye’nin büyük yenilgisi olacaktır. Grup konuşmasında helallik isteyen Erdoğan’a şehitlerimiz haklarını haram etmektedir. Çünkü Erdoğan PKK’nın kostüm değiştirmiş bir çehresidir.

Adam olmayan adama...

İmralı masasıdır Erdoğan. Erdoğan eşittir Öcalan’dır. Dizlerimizin bağını çözüldüğünü ahlaksızca iddia etmiştir. Adam olamayan adaya söylüyorum: Senin baktığın yerde elbette biz olmayız. Senin olduğun zeminde biz olmayız. Senin gözlerin haine alışkındır. Senin kulakların ayak sayma makinesinden seslere duyarlıdır. Senin fıtratın harama yatkındır. Bizim nerede durduğumuz halkımız görmektedir. Ne yaparsa yapsın 10 Ağustos’ta ekmek kazanacaktır. Erdoğan erozyondur, Ekmel Bey huzurdur.

Pensilvanya'ya sesleniyorum

Pensilvanya'ya sesleniyorum. Sayın Fethullah Gülen Bey Türkiye'ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılıyla yüzleşeceğinizi ifade ediniz. Her şeyi karşılıklı tartışalım. Bakalım ben geldiğimde sen nereye kaçacaksın' diye sorması lazım.

Soru&Cevap

Erdoğan’ın operasyonu başka alanlara sıçrayabilir sözleri...

Erdoğan giderayak bu operasyonlarına hızlı bir şekilde devam etmelidir. Operasyonlar dolaşıp dolaşıp kendine dolanacaktır. Sayın Fethullah Gülen Bey, Türkiye’ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılını yüzleşeceğini ifade ediniz. Her şeyi açıklayalım konuşalım diye sorması lazım.

Biz alanlardayız, alan dışında değiliz hep bunu soruyorlar. Bize bu soruyu soranlar apartmanda yaşayanlardır. Bunu medya olarak güçlük çekiyorsunuz. Sabahtan akşama kadar aday Recep diyorsunuz başka aday görmüyorsunuz. Sabahtan miting veriyorsunuz, iftarı veriyorsunuz. Hal böyle olunca MHP’nin nerede olacağını nereden bileceksiniz siz? Sizi bayramlaşma merasimlerimize çağırıyoruz. Orada taban mı, tavan mı göreceksiniz. Ana uçağı baba parası biz de yok. Ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşacağız. Erdoğan elinde fırsat varken nereye giderse gitsin, bir yerde duracak. Korku panik içerinde olacak, benden hesap sorulacak korkusuyla yaşayacak. Allah nasip eder tek başımıza iktidar olduğumuzda Recep Tayyip Erdoğan’ın yedi sülalesinden hesap soracağım.