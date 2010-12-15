-BAHÇELİ'DEN GENÇLERE TAVSİYE ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, üniversitelerde endişe ettiği bir gerilim ve öfke halinin gün geçtikçe çoğaldığını, gençlik üzerinde tartışmaların ve istismar alanlarının arttığını ifade ederek, gençlere bu nedenle tahriklere kapılmamalarını, itidalli ve soğukkanlı olmalarını tavsiye etti. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki ''dbdevletbahceli'' kullanıcı adlı hesabında son dönemde üniversitelerde yaşanan olayları değerlendirdi. Gençleri, geleceğin teminatı olarak nitelendiren Bahçeli, şunları kaydetti: ''Unutmayalım ki bir kıvılcım ormanı yakar. Bir provokasyon ise masum öğrenci eylemlerini telafisi olmayacak tehlikeli alanlara kaydırabilir. Geleceğimizin teminatı olan gençlik göz bebeğimizdir. Milletçe gündüz dokuduğumuz kumaşlar birileri tarafından artık gece sökülmesin.''