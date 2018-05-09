Bahçeli'den Fransa'daki Kur'an bildirisine tepki: Değil 300 sözde aydın müsveddesi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve üç eski başbakanın da aralarında bulunduğu 300 kişinin imzasıyla Le Parisien gazetesinde yayımlanan bildiriyi eleştirdi.

Şiddet ve Yahudi düşmanlığı yaydığı iddiasıyla Kuran-ı Kerim’in bazı ayetlerinin çıkarılması talep eden imzacılara "sözde aydın müsveddesi" diyen Bahçeli, " Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse, Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak, nereye varabilecek?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da yayımlanan bildiri ile ilgili, "Değil 300 sözde aydın müsveddesi, Fransa'nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse, Avrupa'nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak, nereye varabilecek? Dinin sahibi Allah'tır. Kur'an Allah kelamıdır. Kelam Allah'ınsa manen koruma ve kefalet de Allah'ın olacaktır" ifadelerini kullandı.

“Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler?” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Fransızlar insan hakkına Fransız”

“İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki. Fransızların teşebbüs ettiği çirkinliğe laf yetiştirmek bir bakıma zaman kaybı, misliyle cevap vermek bir yönüyle emek israfıdır. Onlar gitsin, kilise çanlarını dinlesinler, işleyip işleyip çıkardıkları günahlarını dert etsinler.”

Sırtlan, zebra, ceylan kimlerdir?

Son günlerde bir Afrika atasözünden hareketle karanlık bir siyaset kampanyası güncel ve gündemde tutuluyor. Neymiş; ‘Aslan, sırtlan, zebra ve ceylan sırt sırta koşuyorlarsa orman yanıyor’ demekmiş! Merak ediyorum; yangın nerededir? Aslan kimdir? Sırtlan, zebra, ceylan kimlerdir? Bu kapsamda acaba koşanların istikameti neresidir? Benim bildiğim sadece kovalanınca hızlı koşmak mümkündür. Kararmış vicdanlarında bulamadıklarını, karanlık viranelerinde kaybettiklerini sokak lambasında arayanlar çıtırtıdan ürken sincap gibi tabana kuvvet kaçanlardır.

“Hadi başka kapıya!”

“Aslında yanan orman falan değildir. Orman yakmak değil, ormanı muhafaza etmek asıl ve lazımdır. Yapılan da budur. Ancak orman da çakalsız olmayacak, çakallar ise kuzunun bol olduğu yeri değil, sahipsiz kaldığı yerleri seveceklerdir. Çok şükür, kuzular sahipsiz değildir. Doğan görünümlü şahin devri bitti derken, insan görünümlü çakalların pusuya yatıp, punduna getirip, milleti ve devleti pula çevirmek için durum ve ortam kolladıklarını da görmüş olduk. Uyarıyorum, bitpazarının kuralları geçmiyor, sinekli yoğurdun alıcısı bulunmuyor. Hadi başka kapıya! Aslanla ceylanın sırt sırta koşması yangın sonucuysa şayet, Hacı Bektaş-i Veli’nin kucağındaki dostlukları nedir peki? Burada da mı orman yanıyor? Hem yangın çıkarmak için uğraşsınlar, hem de sözde yangından şikayet etsinler zavallılar, bu kadar mı aciz, bu kadar mı çaresizsiniz?

“Siyasi kundakçılara 24 Haziran’ı dar edeceğiz”

Ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlar, davulun kasnağına vuranlar, küresel simsar ve senaryolara bel bağlayanlar, hatırınızdan çıkarmayınız ki, ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. Endişe etmeyin, vatanın ekmeği size bile yeter! Serçeden korkanlar darı ekmezler. En doğru yol ise en dikensiz yol değildir. Kötümserlik ekenler, mağlubiyet biçecektir. Karamsarlık aşılayanlar melanet salgınına tutulanlardır. Çabalar beyhude, emeller boşunadır. Cumhur İttifakı siyasi kundakçı"lara 24 Haziran’ı dar edecektir.

“Yanlış hesap Türk milletinden dönecek”

Anıları kucaklayıp atiye yelken açan kutlu bir iradenin durması, boyunduruğu kabul edip esarete düşmesi ne vicdan, ne irfan, ne de iman açısından imkansızdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tam olarak kurum ve kurallarıyla yerleşesiye kadar kutlu mücadele sürecektir. FETÖ’cü alçakların, PKK’lı bölücülerin, ipsiz, sapsız, birbirine benzemez paslı ittifakların sosyal medyadan iktidar çıkarma arayışları nafiledir, art niyetliliktir, yanlış hesap zaten Türk milletinin sinesinden aynen dönecektir.

“Kaçacak delik arayacaklar”

İmza toplayıp niza çıkarmak için hava koklayan, zemin yoklayan, gariban pozuna girip mazlum postuna yatanlar avuçlarını yalayacaklar, inanıyorum ki, kaçacak delik, sığınacak liman arayacaklardır. Diyorum ki, 24 Haziran’da millet iradesiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen tesis edilecek, milli huzur ve istikbalin önündeki tüm ayrık otları temizlenecek, tüm oyunlar bozulacaktır. Mevlam görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Ne olmuştu?

Fransa'da, aralarında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, üç eski başbakan, Yahudi ve Hristiyan cemaati temsilcileriyle yazarların da bulunduğu 300 kişinin imzasıyla yayınlanan Kur'an-ı Kerim'den "şiddet ve Yahudi karşıtı fikirleri yaydığı gerekçesiyle bazı ayetlerin çıkarılması" yönünde bir bildiri yayımlanmıştı.