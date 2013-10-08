Bahçeli: Irak tezkeresine destek vermeyi düşünüyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak tezkeresine destek vermeyi düşündüklerini söyledi. "Andımız"ın kaldırılmasına da değinen Bahçeli, Başkaban Erdoğan'ı sert bir eleştirerek, "Sen hiç andımızı okurken heyecanlanmadın mı? Türk olmak seni neden bu kadar rahatsız etmiştir, seni bu kadar kaşındırmıştır? Türklükle uğraşma, haçlı sevdasından vazgeç" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet bahçeli, Demokratikleşme paketinde yer alan öğrenci andının kaldırılmasına tepki gösterdi. Bahçeli, ''Andımız slogan değil. Adı üstünde yemindir'' ifadesini kulllandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

'Andımız slogan değil, yemin'

'Başbakan Erdoğan Türklüğe savaş açmıştır. Türk milletinin gönlü öyle geniştir ki seni bile zirveye taşımıştır. Sen ki mahalle aralarında top oynarken Türk milleti seni siyasetin tepelerine çıkartmıştır. Sen Türkiye'nin itibarını yerlerde süründürmüşsündür. Adana'da milliyetçilikle ilgili yorumlar da yapmıştı. Andımız slogan değil. Adı üstünde yemindir.

'Sen hiç okurken heyecanlanmadın mı?'

Sen hiç andımızı okurken heyecanlanmadın mı? Türk olmak seni neden bu kadar rahatsız etmiştir, seni bu kadar kaşındırmıştır? Türklükle uğraşma, haçlı sevdasından vazgeç. Sen asla hedeflerine varamayacaksın. Erdoğan’a göre her sabah çocukları sıraya dizmek milliyetçilik değildir.

Sana çok yabancı milli bir değerdir. Senin bir kimliğin mevcutsa sen de onu at onunla. Seni ya arif bilsinler, ya adam sansınlar. Biz göğsümüzü gere gere Türküz diyoruz sen ne diyorsun neyle övünüyorsun?''

'Bölük pörçük getirlimesine karşıyız'

Partimiz, Anayasa Uzlaşma Komisyonu faal ve çalışır haldeyken, uzlaşmayla belirlenen maddelerin bölük pörçük bir şekilde Meclis Genel Kurulu'na getirilmesine karşıdır.''