Bahçeli'den Erdoğan'a: İstanbul'u da Konstantinopolis mi yapacaksın?



İstanbul’da düzenlenen mitingde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Demokratikleşme Paketi’ne yönelik eleştirilerde bulundu. Yerleşim yerlerinin eski isimlerinin artık kullanılabileceğini hatırlatan Bahçeli “İstanbul’u da Konstantinopolis mi yapacaksın? Bizans’ı yeniden diriltecek misin?” dedi.

Partisinin Kazlıçeşme’deki “Demokrasi” mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Demokratikleşme Paketi”ne sert tepki gösterdi.

Bahçeli, özetle şu ifadeleri kullandı:

Şerefsizlere dur diyecek milli irade nerede?

"Büyük Türk milleti" diyerek konuşmasına başlayan Bahçeli, "Bu kabalığa şahit olmaktan övünüyorum. Buradaki kalabalık hepimizi daha da cesaretlendirmiştir. Türk'e kefen biçmeye çalışan şerefsizlere dur diyecek milli irade nerede? Şüphesiz buradadır. Şüphesiz Kazlıçeşme'dedir "dedi. Miting alanını dolduran kalabalık bu sözler üzerine "Vur de vuralım, öl de ölelim" diye sloganlar attı.

Demokratikleşme hamleleri PKK'nın aklanması için seferber edildi

Devlet Bahçeli, "Demokrasi en çok istismar edilen, özgürlük ise en çok yıpratılan ve gerçek anlamında koparılan kelime olarak hafızalara kazandı. İleri demokrasiyi, bölünme olarak belirleyen başbakan ve hükümeti demokrasiyi kuklaya çevirdi. Demokrasinin ruhuna aykırı olan ne varsa AKP tarafından uygulandı. Demokratikleşme hamleleri PKK'nın aklanması, temize çıkarılması ve taleplerinin karşılanması için seferber edildi" diye konuştu.

Bahçeli Gülsuyu'nu örnek gösterdi

"Milli kimliğimizi demokrasi ve özgürlük diye biçmeye çalışıyorlar" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Başbakan şunu bil ki, İstanbul seni ve pazarlık ortağın cani başını iyi tanımakta. Fetih ruhu bir kez daha ortaya çıkan, Türk milletinin önündeki AKP- CHP - BDP - PKK ve İmralı Canisini yıkıp geçecektir. Sokaklar suç örgütüne teslim edildi. İstanbul'un birçok semti Maltepe Gülsuyu Mahallesi gibi teröristlerin cirit attığı yer haline geldi. Devletimizin varlığı ve milletimizin bütünlüğü tehlikelerle yüz yüzedir. Bu konu bir beka meselesi haline döndü" diye konuştu.