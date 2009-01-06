Bahçeli'den Erdoğan'a İsrail suçlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını nefret ve lanetle kınadıklarını belirtirken, Başbakan Erdoğan'ın saldırıdan birkaç gün önce İsrail Başbakanı Olmert'le yaptığı görüşmeye dikkat çekti. Erdoğan, "Bir merakımız da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı önce AKP hükümetine bildirip bildirmediği noktasında düğümlenmekte" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk Meclis grup toplantısında, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Sözlerine milletvekillerinin ve vatandaşlarının yeni yılını kutlayarak başlayan Bahçeli, geçen hafta başlayan Muharrem orucu ve Aşure gününü de kutladı.



'ABD ve AB'nin tavrı utanç verici'



2008 yılının son haftasında İsrail'in Gazze şeridindeki Filistinlilere karşı başlattığı saldırıları değerlendiren Bahçeli, saldırıları nefret ve lanetle kınadıklarını kaydetti. Çocuk, kadın ve sivillerin hedef gözetilmeksizin katledilmesinin hiçbir gerekçeyle meşru kabul edilemeyeceğini belirten Bahçeli, saldırılar karşısında ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere uluslararası camianın gösterdiği tavrı ise "utanç verici" olarak değerlendirdi.



'Saldırı bildirildiyse AKP insanlık suçuna iştirak etmiştir'



Konuşmasında, Başbakan Erdoğan'ın, saldırıdan birkaç gün önce İsrail Başbakanı Olmert'le yaptığı görüşmeye de dikkat çeken Bahçeli, Erdoğan'ın görüşmenin ardından "Ortadoğu'daki barış görüşmelerindeki yapıcı yaklaşımı ve gösterdiği siyasi irade için" Olmert'e teşekkür ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi:



"Savaş ve ölüm makinesi haline gelen İsrail'in bölge barışını sağlamak amacıyla hangi yapıcı yaklaşımı gösterdiği ve bununla uyumlu takdire şayan nasıl bir siyasi irade takındığı hususu biz ve aziz milletimiz tarafından merak edilmektedir. Bir merakımız da İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı önce AKP hükümetine bildirip bildirmediği noktasında düğümlenmektedir. Basına yansıyan bazı haberler, İsrail'in saldırıları için önceden Başbakan Erdoğan'a bilgi verdiği yönündedir. Eğer böyleyse AKP hükümeti bu insanlık suçuna iştirak etmiştir ve meselenin en küçük bir mazereti dahi olmayacaktır."



'Arap ve Müslüman dünyası da sınıfta kaldı'



Türkiye'nin jeopolitik ve jeokültürel konusu ve bölgedeki etki ve çekim gücü nedeniyle bulunduğu kritik coğrafyanın merkezinde yer aldığını, olaya müdahil olmasının doğal ve gerekli olduğunu belirten Bahçeli, ancak bu politikanın Ankara'dan bakan bir vizyon ile ortaya konulmasının şart olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın gündeme getirdiği iki aşamalı planın içinin boş olduğu ve sonuca hizmet etmeyeceğini savunan Bahçeli, Arap dünyasını da eleştirdi. Bahçeli, "Sivillerin mezalime maruz kaldığı bu süreçte sadece konuya meşru müdafaa olarak göz yuman batı dünyası değil, basit ve kısır hesapların oyuncağı haline gelen Arap ve Müslüman dünyası da sınıfta kalmıştır" dedi.



AKP'ye öneriler



Bahçeli, AKP'nin Ortadoğu'daki sorunlara gerçekten müdahil olarak katılmak istiyorsa önce ABD'nin bölge üzerindeki düşüncelerini değiştirme yönünde çaba harcaması gerektiğini kaydetti. Bahçeli AKP'ye önerilerini "İsrail ile olan stratejik ortaklığın, siyasi ve ticari ilişkilerin sorgulanması ve ilişkilerde dengenin kurulması, Filistinli grupların kabul edebileceği gerçekçi ve kalıcı bir sürecin işletilmesi, BM Güvenlik Konseyi Geçici üyelik imkanlarının göstermelik kalmadan ısrarla kullanılması, terör eylemleri ve karşı saldırılarla sürecin kilitlenmesinin önüne geçilmesi için tarafların sürekli temas halinde bulunmalarının sağlanması, tek yönlü ilişkilerden kaçınılması" olarak sıraladı. Bahçeli, "Aksi halde suçluluk telaşı içinde bölge ülkeleri tek tek gezilerek Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eşbaşkanı sıfatı ile bölge insanına huzur, barış ve refah kazandırmak mümkün değildir" diye konuştu.

