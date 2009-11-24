Bahçeli'den Diyarbakır resti

T24-

'Erdoğan maaşıma el koysun'

Öğretmenler Günü

DTPPartinin Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "İzmir'deki olayların ardından DTP cephesinden bir açıklama geldi. Kendilerinin de Diyarbakır'a giderse bu tür eylemlerin olabileceğini açıkladı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Çok yanlış bir yaklaşım. AKP'nin oyununa düştüklerinin farkında olsunlar. Diyarbakır'a da zamanı geldiğinde nasıl gideceğimi biliyorum" dedi.İzmir'deki olayları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Bahçeli, "Çok yanlış. 2 gün evvel MHP'nin Kurultayı sonrası, teşkilat yöneticilerine bir genelge göndermiştim ve o genelgede AKP'nin muhtemel tuzaklarının neler olabileceğini, bunlara kimlerin alet edilmek istendiğini açıklamıştım. Bunun ilk örneği İzmir'de görülmüştür, Önceden planlanmıştır. MHP'nin yumurta atacak vakti yoktur" diye konuştu."Yapacağınız mitingler kapsamında Diyarbakır'a gidecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine de Bahçeli, "Tabii, İnşallah" dedi.Bahçeli, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisi aleyhine açtığı tazminat davalarına ilişkin soruya da "Sayın Başbakan sürekli üzerimizde tazminat davası açıyor. Bunu böyle yapacağı yerde, Meclisten alabileceğim maaşlara şimdiden el koysun, kendisine de helal olsun" karşılığını verdi.Bugün Öğretmenler Günü olduğunu hatırlatan bir gazeteci, Bahçeli'ye "Unutamadığınız bir öğretmeniniz var mı?" diye sordu. Bahçeli de gazeteciye, "Bütün öğretmenlerimi unutmuyorum, ilkokul dahil hepsini hatırlıyorum. Hepsine de hürmetlerimi sunuyorum. Rahmetli olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum" karşılığını verdi.MHP lideri Bahçeli Kürt açılımıyla ilgili olarak, "Başbakan yıkım projesini makyajladıkça, proje zayıflamıştır. AKP tükeniyor, Erdoğan gidiyor, bir dönem bitiyor. Başbakan, korkudan bahsediyor çünkü kaçacak yer arıyor, sonunu biliyor" dedi.İktidarı sert sözlerle eleştiren Bahçeli, "AKP'nin balon gibi söneceği günler gelecek ve çok yakın..." diye konuştu."7 yıldır işbaşında olan AKP zihniyeti, toplumu ayakta tutan değerleri acımasızca istismar malzemesi yapmıştır" diyen Bahçeli, "Buna karşı duracağız, kararımız kesin. Ayrışmaya hiçbir zaman desteğimiz olmadı" ifadesini kullandı.