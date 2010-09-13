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Politika

BAHÇELİ'DEN, DEMİREL'E KUTLAMA ANKARA (A.A)

13 Eylül 2010 19:57

-BAHÇELİ'DEN, DEMİREL'E KUTLAMA ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, (A) Milli Basketbol Takımının dünya ikincisi olması dolayısıyla Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'e kutlama mesajı gönderdi. Mesajında, takımın başarısından dolayı büyük gurur, kıvanç ve mutluluk duyduğunu belirten Bahçeli şunları kaydetti: ''Ülkemizde düzenlenen Dünya Basketbol Şampiyonasında Türk Milli Basketbol Takımımızın final müsabakasını oynayarak dünya ikincisi olmasından büyük gurur, kıvanç ve mutluluk duydum. İnanıyorum ki, büyük bir cesaretle ve ısrarla ülkemizde yapılmasına talip olduğunuz bu şampiyonada elde ettiğimiz muhteşem sonuç büyük milletimize daha büyük başarılara ulaşmak için moral ve güç kazandıracaktır. Dileğim, ülkemizi ayağa kaldıran bu büyük başarının yaratacağı spor ve basketbol sevgisi ve coşkusuna yeni kuşaklar için hazırlanacak tesis ve eğitim ortamlarıyla cevap verilebilmesi ve başarıların yeni nesillere aktarılabilmesidir. Bu konuda yeni bir sportif hamlenin başlatılması için bu başarının bir vesile olacağını düşünüyor, özellikle ülkemizin büyük kurum ve kuruluşlarının, markalaşmış özel sektör firmalarımızın ve bütün belediyelerimizin bu başarının rüzgarını devam ettirmelerini bekliyorum. Başarınız, Türk gencine imkan sağlanırsa, önüne yüksek hedefler konulursa, planlı ve disiplinle bir sürece bağlanırsa ve buna da inandırılırsa neler yapabileceğinin en güzel örneği olmuştur. Bu konuda sizleri destekleyen devlet kurumlarındaki yöneticilere, federasyon başkanı olarak önce size ve yönetim kurulunuza, milli takımımızın idari ve teknik kadrosuna ve bizleri gururlandıran başarıların sahibi '12 Dev Adam'a şükranlarımı ve saygılarımı sunuyor, üstün başarıların devamı dileklerimle milletimizi kutluyorum.''

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