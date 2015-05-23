Bahçeli'den Davutoğlu'na: Defolu Başbakan

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kırşehir'de düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun HDP seçim bürolarına yönelik saldırılarla ilgili açıklamalarıyla ilgili konuşan Bahçeli, "Defolu Başbakan dün Trabzon’da diyor ki; 'HDP bir pas attı, MHP’de göğsünde topu indirdi'. Davutoğlu futbola fazla merak salmıştır. Attığı uyduruk ve mizansen 3 golden de anladığımız budur. Fakat Başbakan’ın bonservisi çoktandır HDP ve PKK’nın elindedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Davutoğlu'yla ilgili sözlerini şöyle sürdü: "Milliyetçi Hareket Partisi, gümbür gümbür iktidara yürümektedir. Korkuları budur. Hırçınlıkları, hayasızlıkları ve hezeyanları bundandır. Başbakan iyice çirkefleşmiş, çamura yatmıştır. AKP’deki inişin farkındadır."

'Haramzadelere karşı yürümekten başka seçeneği kalmamıştır'

MHP Genel Başkanı'nın konuşmasının satır başları şu şekilde:



-Kırşehir, geçmişine yüz çevirmeden geleceğe yürümektedir. Kırşehir, değerleriyle çelişmeden huzuru, refahı ve bolluğu aramaktadır. Bu da Kırşehir’in en tabi hakkıdır. Öyle diyor merhum ozanımız Neşet Ertaş, ‘Garibim gönül sarar/Gönül bileni sorar/Bu gönül yarasını/ Gönlü bilen sarar.’ Biz, hatır bildiğimiz gibi gönül de biliriz. Bunun için de Kırşehir’in gönül yarasını sarmaya talibiz, sorunlarına çare olmaya hazırız. Bu nedenle yemin ettik iktidara yürüyoruz. Feyzimizi Ahi Evran’dan alarak yürüyoruz. Heyecanımızı Baba İlyas’tan alarak yürüyoruz. Yönümüzü Hakk’a dönerek, yüzümüzü iman ve ihlaslı vicdanlara çevirerek yürüyoruz.Türkiye’yi uçurumun kenarına getiren AKP’ye karşı yürümek vaktidir. Hırsıza karşı yürümenin zamanıdır. Rüşvetçilere, kalpazanlara, kaçakçılara, bölücülere, kul hakkını midesine indiren haramzadelere karşı yürümekten başka seçeneği kalmamıştır. Yürümezsek akıbet korkunçtur. Yürümezsek gelecek karanlıktır. Yürümezsek Türkiye’nin ufku kapanacaktır.

-Türk milleti Milliyetçi Hareket’le yürüyeceğinin işaret ve sözünü verdikçe birileri şok geçirmekte, bunalıma girmektedir. Fakat ne yapsalar boş, hangi tuzak ve tezgahı kursalar işe yaramayacaktır. Zira Milliyetçi Hareket Partisi, gümbür gümbür iktidara yürümektedir. Korkuları budur. Hırçınlıkları, hayasızlıkları ve hezeyanları bundandır. Başbakan iyice çirkefleşmiş, çamura yatmıştır. AKP’deki inişin farkındadır. AKP’deki yıpranma ve yozlaşmanın bilincindedir. AKP’nin kayıp gittiğini, iktidardan paldır küldür düştüğünün göstergesidir.

'1 milyar 370 milyon liraya dikilen kaçak ve karanlık saraydan bahsetsin de öğrenelim'

-Erdoğan önce evlatlarına aldığı gemicikleri bir anlatsın da dinleyelim. 17-25 Aralık’ta deşifre edilen rüşvet ve yolsuzluk iddialarını aydınlığa kavuştursun da bilelim. Dahası, Kırşehirli'den alınan vergilerle Ankara’ya 1 milyar 370 milyon liraya dikilen bin yüz elli odalı kaçak ve karanlık saraydan bahsetsin de öğrenelim. Biliniz ki, sizler çalıştınız, kazancınız havuzcuların kasasına gitti. Sizler emek verdiniz, geliriniz ayakkabı kutularından çıktı, yatak odalarında bulundu. Sizler yıllar içinde yoksullaştınız, yandaşlar köşeyi döndü.

-Dışlanan sizler, çile çeken sizler, sefalete katlanan sizler; şu işe bakınız ki zenginleşen, küpünü dolduran, sefahat yaşayan onlardır. Onlar ki, haram yiyen asalaklardır. Onlar ki, Kırşehir’i sömüren günahkârlardır. Onlar ki, kanınızı emen kenelerdir. Allah için söyleyiniz; Bu adaletsizliği sineye çekiyor musunuz? Bu ahlaksızlığa tamam diyor musunuz? Bu vebale ortak oluyor musunuz? Millete sövdüler, ihaleleri kaptılar. Devleti suçladılar, rahata kavuştular. Tarihe hakaret ettiler, servetlerine servet kattılar. Oslo’dan İmralı’ya kadar PKK’ya ne istediyse verdiler, bölücülükte ustalaştılar. Bunlarda ne utanma vardır, ne de Allah korkusu kalmıştır. Bunlarda ne merhamet vardır, ne de vicdan ve insanlık kalmıştır. İşte Erdoğan, işte Davutoğlu her şeyin canlı şahididir.

-Aziz vatandaşlarım, defolu Başbakan dün Trabzon’da diyor ki; 'HDP bir pas attı, MHP’de göğsünde topu indirdi'. Davutoğlu futbola fazla merak salmıştır. Attığı uyduruk ve mizansen 3 golden de anladığımız budur. Fakat Başbakan’ın bonservisi çoktandır HDP ve PKK’nın elindedir. Davutoğlu ne kadar saklasa da faydasızdır; çünkü PKK’ya ruhen ve fikren uzun zaman önce transfer olmuştur. Davutoğlu, 17-25 Erdoğan’ın yolsuzluk liginde parlamış, PKK’nın kanlı elinde sivrilmiştir. Ve bölücülüğün yıldız oyuncusu olmak için ter dökmekte, küresel menajerlerini devreye koymaktadır.