Bahçeli'den Davutoğlu tepkisi

Tempo24



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yapılan kabine değişikliğini “isim levhalarının değiştirilmesi” olarak nitelendirirken, kabineye Ahmet Davutoğlu’nun dışarıdan bakan olarak atanmasına da tepki gösterdi.



Bahçeli, partisinin Meclis Grup toplantısında, yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.



Liyakatlı bir isim yok muydu?



Bahçeli konuşmasına 1 Mayıs’ta Başbakan tarafından açıklanan kabine değişikliğiyle başladı. Kabine değişikliği içinde en çok dikkat çeken hususun dışarıdan bir ismin Dışişleri Bakanlığı’na atanması olduğunu belirten Bahçeli, AKP’nin, 338 milletvekili içinde Dışişleri Bakanlığı için liyakatlı bir isim bulamadığını savundu. Bahçeli, şöyle konuştu:



“Elbette Meclis dışından hükümete giren yeni Bakan’ın akademik kimliğine ve uzmanlığına saygı duyuyoruz. Ancak hükümete milletvekili olmayan birisinin atanmasının, Başbakan’ın Cumhurbaşkanlığı sürecinde göstermiş olduğu milli egemenlik vurgusuyla ve Cumhurbaşkanı’nın Meclis içinden seçilme yönündeki ısrarıyla çeliştiğini ifade etmek isterim.



Yalnızca isim levhalarını değiştirmenin Türkiye’yi oyalamaktan ve geleceğini karartmaktan başka bir anlam taşıması da mümkün görülmemektedir. Bu itibarla sorun Erdoğan’ın kabine arkadaşlarını değil asıl kendi zihniyetini ve siyaset üslubunu değiştirip değiştiremeyeceği konusuna düğümlenmektedir. Başbakan bu kabine değişiklikleri ile kayıplarını durdurmak için bir hamle yapmış, demokratik bir hakkını serbestçe kullanmıştır. Mevcut değişiklikler, bu kabinenin bir seçim hükümeti olduğu yönünde emareler vermektedir.”



Görev süreleri



Bahçeli, anayasa değişikliğine ilişkin tartışmaları da değerlendirdi. MHP’nin AB ve ABD’nin Türkiye’nin milli birliğini sarsacak konulardaki dayatmalarına teslimiyetçi bir anlayışla boyun eğilmesine ve TBMM’nin dış mihrakların yönlendirdiği süreçlerde bir noter haline getirilmesine karşı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:



“Türkiye Cumhuriyetinin üniter devlet yapısının ve milli devlet niteliğinin vazgeçilmek gereklerini haleldar edecek, milli kimlik, resmi dil ve eğitim dili gibi konulardaki mevcut anayasal temel ve çerçeveyi sulandıracak ve aşındıracak değişiklikler hiçbir şart altında tartışılmayacaktır. Partimiz yeni anayasa hazırlığı konusunda bu aşamada, hükümetin taslak metni ortaya çıkmadan, Meclis’te grubu bulunan diğer partilerin ‘bazı açılımlardan’ ne amaçladığı tam olarak anlaşılmadan ve ortam zeminde görüş ve önerileri belirlenmeden sonuca ulaşılamayacağına inanmaktadır.”



31 Mayıs 2007 tarihinde yapılan anayasa değişikliğine göre cumhurbaşkanının görev süresinin 5, milletvekillerinin de 4 yıl olduğunu ifade eden Bahçeli, buna göre milletvekili seçimlerinin 2011, cumhurbaşkanı seçiminin de 2012’de yapılması gerektiğine işaret etti. Bahçeli, “Bu anayasal hükmün değiştirilerek görev sürelerinin uzatılması ancak Anayasa değişikliği yoluyla mümkün olacaktır. MHP’nin böyle bir zorlamanın içinde ve yanında yer almayacağını bunu düşünenlerin meşru ve makul gerekçelerini Türk milletine anlatmak zorunda kalacaklarını herkese duyurmak isterim.”



