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Politika

BAHÇELİ'DEN DAVA ARKADAŞLARINA "DÖN" ÇAĞRISI ANKARA (A.A)

31 Ekim 2010 19:45

-BAHÇELİ'DEN DAVA ARKADAŞLARINA "DÖN" ÇAĞRISI ANKARA (A.A) - 31.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kutlu davamızın mücadele tarihinde aramızda bulunmuş, emeği ve hizmeti geçmiş, ancak çeşitli nedenlerle ayrı ve uzak kaldığımız, bütün dava arkadaşlarıma, Türkiye'nin bugün geldiği tarihi yol ayrımında MHP'ye dönmeleri için çağrıda bulunmak istiyorum'' dedi. Bahçeli, partisince Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ''Millet ve Devlet Bekası İçin Güç Birliği Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, partililerden gelecek yıl yapılacak genel seçimlere en iyi şekilde hazırlanmalarını isteyerek, hedeflerinin MHP'nin tek başına iktidarı olduğunu vurguladı. MHP'nin Türkiye'nin tüm sorunlarını bildiğini ve bu sorunlara yönelik çözümlerinin hazır olduğunu da belirten Bahçeli, iktidara geldikleri takdirde yapacakları hakkında da bilgi verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'e kadar iki genel seçimin daha yapılacağını belirten Bahçeli, bu seçimlerden zaferle çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Bahçeli, ''Hakkı olmayanlar 8 yıl iktidar oluyor da hakkı tarihten gelenler neden üç dönem iktidar olmasın?'' diye sordu.  -''KAPIMIZ VE GÖNLÜMÜZ HERKESE ARDINA KADAR AÇIK''- Vatan ve millet sevgisine sahip olan herkesin Türkiye'nin aydınlık geleceği için işbirliği yapması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti: ''Bir kez daha, kutlu davamızın mücadele tarihinde aramızda bulunmuş, emeği ve hizmeti geçmiş, ancak çeşitli nedenlerle ayrı ve uzak kaldığımız, bütün dava arkadaşlarıma, Türkiye'nin bugün geldiği tarihi yol ayrımında MHP'ye dönmeleri için çağrıda bulunmak istiyorum. Bir araya gelme günü bugün değilse ne zamandır? Kapımız ve gönlümüz herkese ardına kadar açıktır. Vatan ve millet sevgisi ve Türkiye'nin onurlu ve huzurlu geleceği ortak paydasında aynı duyguları, hassasiyetleri ve endişeleri paylaştığımız, başka siyasi partilere oy veren, siyaset yapan veya mensup olan kardeşlerimizi de 'Millet ve devlet bekası için güç birliğine davet ediyorum. İnancım odur ki, bugün bu salonda ayağa kalkan milli ruh ve coşku, Milliyetçi Hareket'in tek başına iktidarının habercisi ve müjdecisidir. Buradan taşacak olan heyecan, azim ve kararlılık, şimdi dalga dalga Anadolu'ya yayılacaktır.'' Devlet Bahçeli, konuşmasını Dede Korkut'tan ilham aldığı ''Hayır Duası'' ile tamamladı. Bahçeli'nin konuşması öncesinde ise Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

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