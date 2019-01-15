Bahçeli'den CHP'ye: YSK'yı tanımıyorsan seçime de katılma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "YSK hukuka uygun hiçbir karar almıyor. Alamaz da. Çünkü YSK’nin iradesi yok, irade sarayda. YSK’ye güvenmiyoruz" sözlerine tepki gösterdi. "YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasınlar" diyen Bahçeli, "Ha katılacaklarsa iddialarını kanıtlasın. Ya suç duyurusunda bulunsun, ya da YSK harekete geçsin" sözlerini sarf etti.

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın AKP'nin İstanbul adayı olarak gösterilmesinin ardından istifa etmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söylemiş; konuyla ilgili YSK'ya başvurmayacaklarını çünkü güven duymadıklarını belirterek, "YSK’ye güvenmiyoruz ki, nesine başvuracağız. Hukuku, evrensel hukuku tanımayan bir kuruma ne diyeceksiniz?" demişti.

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Bahçeli, istifa tartışmalarının sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Yıldırım'ın istifa etmesine gerek yoktur" dedi. Bahçeli, TBMM'nin İçtüzüğünün 14'üncü maddesine dikkati çekerek, "Buna göre, Sayın Yıldırım Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her suçlama kesilecektir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız" sözlerini de sert bir dille eleştiren Bahçeli, "ABD Başkanı yine şaşırmış, yine sinirleri germiştir. Mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir. Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını ya unutmuş ya da hafızasının oyununa gelmiştir. Paylaştığı mesaj tam anlamıyla düşmanlık ötesidir" diye konuştu.

PKK-YPG'yi 'Kürtler' diyerek tarif etmenin su katılmamış alçaklık olduğunu kaydeden Bahçeli, "Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun" sözlerini sarf etti.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizi hedeflerimizden uzaklaştırma ihtimali taşıyan hiçbir bozguncuya fırsat vermeyeceğiz. Tek ses, tek söz, tek nefes olacağız. Namımızı ve şanımızı yere düşürmeyeceğiz. Türk milletinin bize bugün değil yalnızca gelecekte de ihtiyacı olacaktır. Milliyetçi hareket Türklüğün bekası için vardır.

"Herkesle kucaklaşmaktan memnuniyet duyarız. Milli ve manevi değerlerle sorunu olmayanlara, kapımız sonuna kadar açıktır

"Türkiye'yi sonu hüsran olan küresel sarmaldan çekip çıkaracak olan biziz. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetin marka değeri, tartışmasız en üstünüdür.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin yerleşmesi, bir daha sistem tartışmalarının olmaması, 15 Temmuz'ların olmaması için buradayız. Kimin ne uydurduğunun, nasıl bir nifak saçtığının kıymeti de yoktur. Gocunan varsa şu kış kıyamette gocuk giysin. Cumhur İttifakı'na laf sokanlar, yan yatıp çamura saklananlar boşuna nefes tüketmesin. Dün olduğu gibi bugün de duruşumuzdan, karanlığa göz kırpan bunların alayı gibi namert olsun. CHP'li bazı kan sulandırıcılar bir ayağı siyasette bir ayağı dışarıdan bir odağın yönlendirildiğini... Bu zavallılar sanırım fazla film seyrediyor, komplo teorileriyle meşgul oluyorlar. Elleri boş, akılları tam takır, ahlakları da kuru bakır. Bu iddia sahiplerine diyorum ki manavdan aldığınız karpuzlar kabak çıktı, gördüğünüz hayaller kâbus olarak size geri döndü, uslanmadınız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni yönetecek, yön verecek iç ve dış odaklar ne olmuş ne de olacaktır.

"Bilmelisiniz ki MHP'yi yönetecek iç ve dış mihraklar ne olmuş ne de olacaktır. MHP sadece Allah'ın huzurunda eğilir. Yalnızca millete hizmet eder. vesayetmiş feriştahı gelse vız delir. Asıl CHP'yi kim yönetiyor, kimler sokağa doğru itekliyor? Bunu söyleyin, bunu itiraf edin.

"Emperyalizmin zalim emellerini tesis etmek için çırpınan siyasilerin Milliyetçi Hareket Partisi'ni ağzını alabilmek için 40 gün 40 gece yürek yemeleri tavsiyemdir.

"Tutsak alınmışlar haberleri yok. Ne var ki Türkiye'yi tutsak alamayacaklar. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı çukura çekemeyecekler. Onlar Türk milletinden yiyeceği şamarla silinip gidecekler.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini yıkmanın peşindeler. Elbette buna müsaade etmeyeceğiz. Zillet ittifakı duvara toslayacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kazasız belasız devamını önemli bir görev addediyoruz. 31 Mart seçimlerini beka merceğinden analiz ediyoruz. 31 Mart 2019'da sadece belediye başkanı seçilmeyecek. Bütün kararların bir kişi tarafından alındığı sistemin Türkiye'nin bekası olarak anlatıldığını iddia ediyorlar. Tek bildikleri ezber. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin beka sorunu olmadığını, 31 Mart'a da beka açısından bakılamayacağını söyleyenler belanın ta kendileridir. Biz bekanın yaşatılmasını istiyoruz. 15 Temmuz FETÖ ihanetine maruz kalmış bir ülkede beka sorunu nasıl konuşulmayacaktır. Türkiye'nin beka sorunu yoksa bu mücadele niye var?

"MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalandır"

"Fırat'ın doğusunda çiçek böcek mi toplanıyor? Suriye'nin kuzeyinde birileri mangal keyfi yapıyor da biz de aralarına karışalım mı istiyoruz? Namlular üzerimize çevrilmişken ne yapsaydık, bir belediye daha fazla kazanalım hedefine sahiplenseydik. Dava diyoruz bunlar davar anlıyor. Beka gittikten sonra belediyeyi ne yapacağız? 30 büyükşehir belediye başkanlığı ile ilçe belediyelerinde Cumhur İttifakına uygun olarak anlaştık. Büyükşehir belediyeleri ile bunların alt belediyeleri kapsamında parti yönetimimizde olan hiçbir belediyede AK Parti adayı çıkarmadık. partimizin hak ve hukukunu ezdirmedik, onlarınkini yok saymadık. MHP'nin belediyelerden vazgeçtiğini söylemek sefil ve ahlaksız bir yalan değil de nedir?

"Palu ailesinden çıkmış gibiler"

"MHP'yi erken havlu atmış gibi göstermek, iddialarından vazgeçmiş gibi sunmak nasıl bir ahlaksızlıktır. Günahımıza girenler, sosyal medyadan zehir kusanlar, adeta son günlerde ülke gündemine demir atan Palu ailesinden çıkmış gibiler. Bunlarda hiç mi utanma kalmadı?..

"CHP, YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın"

"AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkında yapılan yorumlar gözden kaçmamalıdır. Yazılan felaket senaryolarını sahneye çıkarmak için perde meclisinde bekleyen zillet figüranlarını gayet iyi biliyoruz. CHP'liler YSK'yı tanımıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş. Bu iddialardaki amaç 31 Mart'ı gölgelemektir. CHP, YSK'yı tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Katılacaksa iddialarını açıklasın. Ya suç duyurusunda bulunsun, ya da YSK harekete geçsin. 31 Mart'a şaibe bulaştırmak, seçim sonuçlarını karalamak için provokasyona karışma siyasi ahlakla bağdaşacaktır. Kınayı hazırlamışlar 1 Nisan sabahını bekliyorlar. Kinlerini bilemişler 1 Nisan'ı bekliyorlar. Esasen başlarına geleceğini biliyorlar, çatılarının uçacağının farkındalar.

"Yıldırım'ın istifa etmesine gerek yoktur; TBMM İç Tüzüğü'nün 14. maddesi..."

"Gazi Meclis'e başkanlık yapmak şerefli bir görevlidir. Anayasa'nın 94'üncü maddesine göre TBMM Başkanlığı usul ve esasları bellidir. İstifa etmesi gerektiğini söyleyenlerin hedefi arızalıdır. Sayın Yıldırım, görevi milletten almıştır. İstifasına lüzum yoktur. Bunlar sorumsuzdur, şuursuzdur. 94'üncü madde yoruma müsaittir. Bu polemiğin sonlandırılması acildir. Bize göre Sayın Yıldırım'ın istifasına gerek yoktur. Bu tartışma sürecekse TBMM'nin İçtüzüğünün 14'üncü maddesi en kalıcı yoldur. Buna göre, Sayın Yıldırım Ankara dışında olduğu dönemde yazıyla vekalet görevi verebilecektir. Böylece her suçlama kesilecektir.

Biz sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta siyasi sonlarını yaşayacak zillet ittifakının kozlarının elinden alınmasını istiyoruz.

Bahçeli'nin grup toplantısında Yıldırım'ın istifa tartışmalarına ilişkin gösterdiği TBMM İç Tüzüğü’nün 14. Maddesi şöyle:

Madde 14 - Başkanın görevleri şunlardır:

1. Türkiye Büyük Millet Meclisini Meclis dışında temsil etmek;

2. Genel Kurul görüşmelerini yönetmek;

3. Tutanak dergisi ile tutanak özetinin düzenlenmesini denetlemek;

4. Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Divanın gündemini hazırlamak;

5. Danışma Kuruluna başkanlık etmek;

6. (Değişik: 424 - 16.5.1996) Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarını denetlemek, işlerde birikme olması halinde komisyon başkanı ve üyelerini uyarmak ve durumu Genel Kurulun bilgisine sunmak;

7. Başkanlık Divanı kararlarını uygulamak;

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari ve mali işleri ile kolluk işlerini yürütmek ve denetlemek;

9. (Değişik: 424 - 16.5.1996) Başkanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu" aracılığıyla Meclisi ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı tedbirler almak ve yayın yapmak;

10. Kendisine Anayasa, kanunlar ve içtüzükler gereğince verilen görevleri yerine getirmek.

Başkan, özürlü olduğu veya Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde iken Ankara dışında bulunduğu zaman, görevlerini yerine getirmek üzere, Başkanvekillerinden birisini kendisine yaziyle vekil olarak tayin eder.

Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ayrılan resmî konaklarda oturur.

Trump'a tepki: Senin doların varsa Türk milletinin imanı var

ABD Başkanı yine şaşırmış, yine sinirleri germiştir. Mesajı tam anlamıyla düşmanlık ötesidir. ABD Başkanı Türkiye'nin tehditlere aldırmayacağını ya unutmuş ya da hafızasının oyununa gelmiştir. Paylaştığı mesaj tam anlamıyla düşmanlık ötesidir. Kürtlerin Türkleri provoke etmek istemiyor. ABD Başkanı bir defa PKK-YPG'yi Kürt olarak görüyor temsilcisi olarak görüyorsa caniliğin minvalleridir. Onlara insan demek bile ihanettir. Onları Kürtler diyerek tarif etmesi su katılmamış alçaklıktır. Senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Ne biliyorsan onu yap. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun.

"ABD ile müttefik ilişkisi o mesajla yoğun bakıma girmiştir"

Twitter bir mecnuna diyorum ki, hodri meydan. Türk milletinin kitabında ne kaçmak ne de korkmak yatmaktadır. O mesajdan sonra 10 yılları bulan ABD ile müttefik ilişkisi yoğun bakıma girmiştir. Trump'a diyorum ki; aç kalabilir açıkta kalabiliriz, ekonomik kayıplara maruz kalabiliriz ama size boyun eğersek, sizden medet umarsak bize yazıklar olsun, bize haram zıkkım olsun. Biz kimseden emir almayız, icabet istemeyiz. Trump'ın sözlerine itibar etmek yok olmak anlamına gelecektir. En iyi bildiğiniz şey öldürmek, kumpas kurmaktır. Türkiye bağımsızdır, kimseden emir almayız.