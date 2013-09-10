Bahçeli'den Başbakan’a: Çekilme durdu, şimdi ne durumdasın?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

''İstanbul dünyanın en büyük Türk kentidir. İstanbul'da partimizin hak ettiği atılımı yapacağını biliyorum. İstanbul birlikte yaşamanın timsalidir. İstanbul'un 2020 Olimpiyatları'nda finale kalması azımsanmayacak bir sonuçtur. İstanbul'un 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapması için destek olduk. Ne yazık ki Tokyo kazanmıştır.

Arjantin'deki sonuç ne olursa olsun kazanan İstanbul'dur. İstanbul'un kaybetmesini başbakan ve hükümet iyi anlamalıdır. Spordan sorumlu bakanın kına edebiyatı yapması çok çirkindir. Bize göre Türkiye'nin kaybetmesine göz göre göre sevinecek hiçbir vatan evladı yoktur.

‘Vatanımız tehdit altında’

Terör örgütü yol kesmektedir, vergi toplamaktadır. Vatanımız tehdit altındadır. Milli güvenliğimiz taciz baskısı altındadır. Canibaşı da mahkumluktan misafirliğe terfi etmiştir. İmralı'daki katile sekreter verilmesi medya ile doğrudan bağlantı kurması da an meselesidir.

‘Hani her şey iyi gidiyordu?’

PKK talepleri karşılanmazsa kan dökeceğini militanlarının geri döneceğini ahlaksızca açıklamaktadır. Kandil çetesinden yapılan son açıklamalara bakılınca teröristlerin çekilmesi sonlanmıştır. Başbakan'a sormak isterim 'Hani her şey iyi gidiyordu?, Hani anneler derin bir oh çekiyordu?, Sayın Başbakan şimdi neredesin, ne durumdasın?'

PKK'lı militanlar her tarafa yayılmıştır. Çekilmenin durduğunun açıklanması malumun ilanıdır. Bundan sonra PKK'nın saldırılarının sıklaşması kuvvetle muhtemeldir. Türk milletini dış tesir ve müdahalelerden koruyacak güvenlik duvarları AKP zihniyetinin temsilcileriyle çatlamaya yüz tutmuştur. Yıllarca hiçbir sorun çözülememiştir.''