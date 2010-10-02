-BAHÇELİ'DEN BAĞIŞ'A: ÖNCE ABD VATANDAŞLIĞINDAN ÇIK IĞDIR (A.A) - 02.10.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Ani Harabeleri'nde Cuma namazı kılınması ile ilgili olarak, ''MHP'ye Maun suresini okumalarını öneriyoruz'' şeklindeki açıklaması hakkında, ''O önce Amerikan vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçsin'' dedi. Bahçeli, bir grup partiliyle Türkiye-Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı'na gelerek açıklama yaptı. Sınır kapısını ziyaretlerinin hem partisi hem de Türk milliyetçileri için oldukça anlamlı olduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu: ''Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan topraklarını işgali 25-26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ'ın Hocalı kentinde yapılan insanlık dışı katliamla başlamıştır. Sınır kapısı bunun üzerine kapatılmıştır. Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte biri üzerindeki Ermeni işgali halen sürmektedir. Ülke nüfusunun yüzde 10'undan fazlasını oluşturan Azeri kardeşlerimiz yerlerinden edilmiş ve sığınmacı durumuna düşürülmüştür. Uluslararası hukuka aykırı saldırgan politikalarıyla insanlık değerlerini ayaklar altına alan ve uluslararası topluma meydan okuyan Ermenistan, Kafkasya bölgesinde barış ve güvenliği tehdit eden, kronik istikrarsızlık unsuru ve çıban başıdır. Komşularına karşı düşmanlık siyaseti ve bölge ülkelerinden toprak taleplerini sürdürmek, işbaşına gelen bütün hükümetlerin ısrarla ve inatla istediği, Ermenistan'ın devlet politikası haline gelmiştir.'' -''AZERİ KARDEŞLERİMİZİN ENDİŞELERİ HAKLIDIR''- ''Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve kapalı olan kara sınırının açılmasının önündeki en büyük engel, Türkiye düşmanlığı üzerine bina edilen Ermeni politikalarıdır'' diyen Bahçeli, Ermeni politikalarının bugün de değişmediği söyledi. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''AKP Hükümeti dış baskılarla Ermenileri kazanma adına, Azerbaycanlı kardeşlerimizi küstürmüş ve incitmiştir. Ermenistan'ı kazanmak uğruna Azerbaycan'ı kaybetmeyi göze almıştır. Azerbaycan Türklerinin onuru ve haysiyeti Türk milletinin de onuru ve haysiyetidir. Türk milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin aleyhine ve zararına olacak hiçbir adımın atılmasına hiçbir şart altında izin vermeyecektir. AKP Hükümeti gidicidir. Başbakan Erdoğan'ın Ermenistan politikası, Türk milletinin vicdanında karşılık bulmamıştır. AKP sonrası dönemde, yapılan hatalar mutlaka düzeltilecektir.'' Ermenistan'ın düşmanlık politikaları sona ermediği ve Azeri toprakları üzerindeki işgali bitmediği sürece iki ülke arasındaki kara sınırının açılması ve Erivan'la diplomatik ilişki kurulmasının hiçbir şart altında düşünülemeyeceğini belirten Bahçeli, bunun aksine olan politikaların Türk milletinden destek ve karşılık bulmayacağını ve bu yöndeki hazırlık ve çabaların milli vicdanı derinden yaralayacağını kaydetti. Açıklamasının ardından Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerine dönerek, ''yan yana durarak sınır kapısının önünde bir duvar oluşturmalarını'' istedi. Bunun üzerine partililer ile milletvekilleri, sınır kapısı önünde yan yana durdular, basın mensupları da görüntüledi. -"ÖNCE TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇSİN"- Bahçeli, bir basın mensubunun, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, Ani Harabeleri'nde Cuma namazı kılınması ile ilgili olarak, ''MHP'ye Maun suresini okumalarını öneriyoruz'' şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, ''O önce Amerikan vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçsin. AKP içerisinde Amerikalı bakan olmaktan vazgeçsin'' yanıtını verdi.