Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na: Ahlaksız, omurgasız, şarlatan!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "temelsiz ve omurgasız" olarak nitelediği Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile müzakereler dondurulsun" kararına ilişkin olarak "AP terörizme yakasını kaptırdı" dedi. Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Türkiye’nin haysiyetiyle oynamaya kalkışan, ülkemizi karalamaya yeltenen şarlatanlığa Türk kökenli parlamenterlerin itirazı olmalıdır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, Adana'daki terör saldırısına ilişkin olarak da "İnanıyorum ki, Adanalılar hainleri şaşkına çevirecektir" mesajını verdi. Bahçeli, Suriye rejiminin Türk askerine yönelik saldırısı ile ilgili olarak da "Artık ok yaydan çıkmıştır" değerlendirmesi yaptı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Sarsıcı olaylar birbirini izliyor ve Türkiye çok cephede sürdürdüğü varlık-birlik mücadelesinin altında kalmamak için çalışıyor, çabalıyor. Ancak bu mücadele esnasında gerek muhasım odakların gerekse de muasır olduğunu iddia eden ülkelerin muhasarasıyla boğuşuyor.

"Pişkince kabul ettiler"

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB ile devam eden müzakerelerinin geçici olarak dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı pişkince kabul etti. Siyasi mahiyetli ve hukuken bağlayıcılığı olmayan bu skandal karara 479 parlamenter evet, 37’si hayır, 107’si de çekimser oy kullandı.

"Veba salgınından sonra..."

AP, terörizme yakasını kaptırdı. Türkiye’ye samimiyetsiz ve soğuk bakışını tescil ettirdi. Ve art niyetini tekrar gözler önüne serdi. Türk milleti, AP’nin kararını reddetmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi de bu temelsiz ve omurgasız kararı telin etmektedir. Avrupa, veba salgınından sonra ikinci kez büyük ve acınası bir hastalığa tutulmuştur. Bu vahim hastalık terör örgütlerinden bulaşmıştır.

"Ahlaksız karar"

Avrupa ülkelerinde görev yapan Türk kökenli 147 parlamenterin AP’nin kararına göstermeleri gereken tepkileri de önemli hal almıştır.Türkiye’nin haysiyetiyle oynamaya kalkışan, ülkemizi karalamaya yeltenen şarlatanlığa Türk kökenli parlamenterlerin itirazı olmalıdır. Ve bu itiraz hemen yapılmalıdır. Kimliğini kaybetmemiş, doğduğu toprakları unutmamış kardeşlerimizin sesini duymak en tabii hakkımızdır. AP’nin Türkiye’yi suçlayan, yargılayan ahlaksız kararı konuşulurken, gücünü Avrupa ülkelerinden alan terör örgütleri de boş durmamaktadır.

"Adanalılar hainleri şaşkına çevirecek"

Adana’da sabah saatlerinde, Valilik makam girişine yakın bir yerde bomba yüklü bir araç patlatılmış, iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ayrıca 33 kişi de yaralanmıştır. Bu terör saldırısını şiddetle, nefretle lanetliyor, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Adana’ya kurulmak istenen terör tuzağı tutmaz, inanıyorum ki, Adanalılar hainleri şaşkına çevirecektir.

"Artık ok yaydan çıktı"

Diğer yandan, Fırat Kalkanı Harekatı’nda üç ay geride kalırken, sınır ötesinden kara haberler de gelmeye devam etmektedir. Sabaha karşı, katiller tarafından düzenlenen hava saldırısında, 3 Mehmedimiz şehit, 1’i ağır olmak üzere 10’nu da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah rahmet, ailelerine, milletimize, silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı; yaralılara da şifa diliyorum. Türkiye’nin milli bekasını güvenceye almak, sınır emniyetini tesis etmek için yaptığı operasyonlar meşrudur, haklıdır ve vazgeçilmemelidir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Milletimizi ve vatanımızı tehdit eden terör örgütleri her nerede iseler bulunup yok edilmelidir. Kaçış yoktur. MHP, Türk milletinin kuyusunu kazanlara, intikam kuyruğuna girenlere düşmandır, bunlara karşı devlet ve milletiyle yan yanadır.