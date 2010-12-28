-BAHÇELİ'DEN ATALAY'A İSTİFA ÇAĞRISI TBMM (A.A) - 28.12.2010 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı'nın istifa etmesini ya da görevden alınmasını istedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''demokratik özerk Kürdistan zırvasının yalnızca bir avuç kendini bilmezin çalışması ya da hazırladığı taslak olmadığını'' ifade ederek, ''Şüphesiz sütre gerisinde AKP hükümeti bulunmaktadır'' diye konuştu. Bahçeli, şunları kaydetti: ''Egemen Türk devletinin cezaevinde yatan müebbet ceza almış bölücü bir mahkum, eğer Türkiye'nin bölünmesine ve ayrılmasına dönük projelerini, fikirlerini dışarıdaki yandaşlarına, terör örgütüne ve taraftarlarına ulaştırabiliyorsa burada aklımıza iki şey gelmektedir: Ya muazzam bir güvenlik ve kontrol zafiyeti vardır ve bundan faydalanan İmralı canavarı dışarıyı yönlendirmektedir ya da çok ciddi bir hükümet operasyonu vardır ve terör örgütü elebaşısı suflörlük yapmaktadır. Zira aklımıza başkaca üçüncü bir şık gelmemektedir. İmralı'dan hain projelerin dışarıya çıkmasına müsamaha gösteriliyorsa, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü beka düzeyinde tehlikelere atılıyorsa, o zaman AKP hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti'ni bildirimsiz feshetmek gibi bir niyeti olduğu ortaya çıkacaktır.'' Başbakan Erdoğan'ın ''Ülkemiz üzerinde ameliyat yaptırtmam'' dediğini anımsatan Bahçeli, ''Esasen cerrah olarak eline körleştirdiği demokrasi bıçağı ile paslandırdığı özgürlük neşterini almış ve Türk'e dair ne varsa kesmiş ve kanatmıştır'' dedi. Türkiye'de ''bir Kürt sorunu değil, terör ve bölücülük sorunu olduğunu'' ifade eden Bahçeli, ''Esas itibarıyla Kürt sorunu demek bir yönüyle, Türk milletini oluşturan bir kısım vatandaşlarımızın sorun olduklarını ikrar anlamına gelecektir'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan'ın ''Kürtçülüğe karşı olduğu kadar, Türkçülüğe da karşı olduğu'' yönündeki sözlerini de hatırlatan Bahçeli, şunları söyledi: ''Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki karşı olduğun Türkçülük hiçbir zaman bölücü ve ayırıcı bir yanlışa düşmemiştir. Kan dökmek ve bölünmek için dağlara çıkmamıştır. Irkçılıktan uzak kalmış, birleştirici ve bütünleştiricilikten ödün vermemiştir. Zaten farklı bir durum olsaydı, emin ol ki sen bugün Başbakan olamazdın. Sen Türkçülüğün Esasları'nı yazan rahmetli Ziya Gökalp'ın şiirini okuduğundan dolayı kısa süreli cezaevine girdin. Sonra da bu mağduriyeti siyasi hayatın boyunca hep kullandın. İstismar ettin, Türklükle ilgili her değeri fütursuzca karşına aldın. Bu büyük milletin isminin Türk olduğunu hep ihmal ettin, görmezden geldin. Şimdi de Türkçülükle, Kürtçülüğü karşı karşıya getirmek amacıyla yeni bir oyun oynamak için harekete geçtin. Acaba aklının bir köşesinde Türklerle Kürtlerin çatışması için bir niyet mi taşıyorsun?'' -SEKİZ ANA HUSUS- Bahçeli, ''Başbakan'ın dürüstlük ve samimiyet sınavından geçmesi için sekiz ana hususu yerine getirmesi'' gerektiğini ifade ederek, bunları şöyle sıraladı: ''Milli devlet olarak üniter siyasi yapıda kurulmuş Cumhuriyetin temellerinin hiçbir şekilde sulandırılamayacağı ve Anayasa'nın ilk üç maddesinde ifadesini bulan ilkelere sadık kalınacağı tereddüte ve farklı yorumlara mahal bırakmayacak şekilde Başbakan tarafından ortaya konulmalıdır. Başbakan, Türk milletini 36 etnik grup olarak tasnif etmekten ve Türkiyelilik kavramının Türk milli kimliği yerine geçmesi ısrarından artık vazgeçmek durumundadır. Türkçenin sadece resmi dil değil, aynı zamanda eğitim dili olduğunu, bu nedenle Türkçeden başka ikinci dil isteklerinin Türk Milli Eğitim sistemi içine sokulmasının kabul edilemeyeceğini açıkça söylemelidir. Seçimler sonrası yeni Anayasa ile PKK'nın milli kimlik, dil ve yönetim taleplerinin karşılanmayacağını şimdiden ilan etmelidir. İmralı ile yürütülen pazarlık ve müzakere sürecini derhal kesmeli, terörist başının İmralı'dan örgütü yönetmesi önlenmelidir. Başlattığı PKK açılımının tarihi bir hata olduğunu anlayarak bunu sonlandırmalıdır. Barzani ve Talabani'nin peşinden sürüklenerek bunlara Türkiye'nin sorunları hakkında bilirkişi ve arabulucu gibi söz söyleme imkanı vermekten vazgeçmelidir. Terörle etkili mücadele için siyasi kararlılık sergilemelidir. 1 Ağustos 2009'da Polis Akademisi'nde Türkiye için en uygun bölünme modellerini tartışmaya açan ve bu süreci bölünme eşiğine kadar getiren PKK açılımı sürecinin koordinatörü İçişleri Bakanının da bulunduğu makamda bir gün dahi durmayarak hemen istifa etmesi ya da görevinden alınması gerekmektedir.'' -''CHP AÇIKLAMALARI SORU İŞARETLERİNİ GİDERMİYOR''- Hain tahrikler ve girişimler karşısında CHP'nin ''sessiz ve tepkisiz kalmasının endişe verici olduğunu'' açıkladıklarını belirten Bahçeli, CHP Genel Başkanı'nın gecikmeli olarak yaptığı ve sadece dil konusu ve Belçika örneği üzerinde durduğu açıklamasının da soru işaretlerini gidermeye yetmeyeceği söyledi.