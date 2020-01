Bahçeli'den asenalara 'Ev ev dolaşın' talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il kadın kolları başkanlarını bir araya toplayarak “Dönüşte ev ev, kapı kapı dolaşıp çalışmanız gerekiyor” talimatı verdi. Partide kadınlara fazla şans tanınmadığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Bahçeli, “Sizlere çok iş düşüyor. Siyasette yer almak için de görev almayı talep edin” dedi.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli, önceki gün illerdeki tüm kadın kolları başkanlarını genel merkeze davet ederek, basına kapalı istişare toplantısı yaptı. Edirne’den Erzurum’a, Artvin’den Mersin’e kadar 120’yi aşkın kadın yönetici toplantıya katıldı. Bahçeli, yaklaşık 1.5 saat süren konuşmasında önce 7 Haziran sonrasında yaşanan süreçle ilgili bilgilendirme yaptı. 4 maddeden oluşan kırmızı çizgilerinin kabul edilmesinde neden ısrar ettiklerini anlatan Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koalisyon noktasına hiç gelmediğini de vurguladı. Bu durumun kamuoyuna yanlış aktarıldığının altını çizen Bahçeli, “Süreci doğru anlatmak size düşüyor. İlk çalışmayı da evde anlatmanız gerekiyor. Daha sonra sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşmalıyız. Her evde, her yerde olacağız. Birebir provokasyonlara girmeden kendinizi anlatın” dedi. Bahçeli, partide kadın milletvekilleri ve yöneticilere fazla şans tanınmadığı yönündeki eleştirilere de “Hem Meclis hem parti hem de il yönetimleri noktasında görev talep edin. Siyasetin birçok noktasında isterseniz görev alabilirsiniz. Siz talep edin, isteyin” yanıtını verdi. Bahçeli, toplantı sonrasında ise kadın yöneticilerden yoğun ilgi gördü. Kadın yöneticiler genel merkez binasının önünde MHP lideri ile toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Mustafa Kemal'in Türkiye'si'

MHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Avrupa’dan önce Mustafa Kemal’in Türkiye’sinde kadının toplumdaki konumu ve hakkı teslim edilmeye başlanmıştır. Kadının sorunları çözülmeden ülkenin sorunlarının çözülemeyeceği, kadınlar sisteme dahil olmadan ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşamayacağı görülmüş ve buna göre hareket edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu fikri olan Türk milliyetçiliğinin bugünkü siyasi temsilcisi olan MHP de bu bilinçle kadını merkezine alarak 46 yıldır Türk siyasi hayatında yer almaktadır ve yer almaya devam edecektir. Seçim maratonunun yorgunluğunu henüz üzerimizden atamamışken bugün çok daha önemli bir seçimle karşı karşıyayız. Geçen seçimdeki katkınız inkâr edilemez. Her şeye ve her türlü zorluğa rağmen didindiniz, uğraştınız, emek verdiniz. Yeri geldi kapı kapı dolaştınız, yeri geldi saatlerce sokaklarda broşür dağıttınız, davamızı anlattınız.

'Zarafet, estetik, huzur'

Gerek siyasi alanda, gerekse milletimizin bize ihtiyaç duyduğu tüm kademelerde yer alacağız. Kadın eli değerse zarafet, kadın eli değerse estetik, kadın eli değerse huzur hâkim olur. Bugün başarı, dokunmadık el, çalınmadık kapı bırakmamak şartıyla sağlanıyor. Milletin içinde bulunduğu dehlizin farkında olarak 1 Kasım’a hazırlanmalı ve fethedilmedik gönül bırakmamalıyız. Herkese geçtiğimiz 3 aylık süreci doğru anlatmalıyız. Türk kadını olarak gece gündüz demeden çok çalışacağız. Her kapıyı çalacağız, her insanımıza ulaşacağız. Tarlada, evde, fabrikada, bostanda, mezrada, çarşıda ve pazarda, her sokakta ve caddede, camide ve cemevinde, her yerde olacağız. Her gönüle gireceğiz, her eli sıkacağız.”

