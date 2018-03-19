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Bahçeli'den Afrin açıklaması

"Türkiye, karanlık hesaplara izin vermeyecek"

19 Mart 2018 22:53

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ÖSO ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın 58. gününde Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'in kent merkezine girilmesiyle ilgili olarak " Afrin'e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum.Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirten Bahçeli, Güzel'in "Türk siyaset ve devlet hayatının saygın isimlerinden" olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Merhum Güzel'in gerek bürokraside gerekse de siyaset alanında Türkiye'ye önemli hizmetleri geçmiştir. Merhum Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin ise "Afrin'e Türk bayrağını diken kahramanlarımızla övünüyorum. Terörle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini görmekten, hiçbir gevşemeye, hiçbir esnemeye uğramadan sürecek olmasından da umutluyum, kıvanç doluyum. Türkiye milli birlik ve dayanışma ruhundan aldığı güç ve ilhamla güney sınırları boyunca sahnelenen hain girişim, dayatma ve teşebbüsleri kaynağında etkisiz hale getirecek, karanlık hesaplara izin vermeyecektir.

Ay yıldızlı al bayrak göndere çekildiği her yerde barışın, huzurun, sükunetin, istikrarın, kurtuluşun ve dengenin simgesi ve selamet müjdesi olacaktır. İnanan kazanacak, sırtını Hak'a dayayan, haklı ve iradeli olan mutlaka sonuç alacaktır. Unutmayalım ki istikbal Türkiye'nin kavli, istiklal Türk milletinin kaderidir" paylaşımında bulundu.

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