-BAHÇELİ: BU İKTİDAR TÜKENMİŞTİR MUSTAFAKEMALPAŞA (A.A) - 19.03.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Bu iktidar yıpranmıştır, tükenmiştir. Üçüncü dönemi yapabilmeye de muktedir değildir'' dedi. Ankara'dan Bursa'ya gelişinde Turanköy mevkisinde kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan Bahçeli, buradan konvoy eşliğinde Mustafakemalpaşa ilçesine geçti. İlçe Meydanı'nda parti otobüsünden halka hitap eden Bahçeli, ''Son yıllarda özellikle siyasi partiler arasında bir argo konuşma hakim olmaya başlamış, birbirlerine hakaret eden, birbirlerini suçlayan, aşağılayan ifadelerle karşılıklı bir tartışma ortamına girilmiştir. En fazla bağıran, hakaret eden insanlar, siyasiler, kendileri için bir avantaj sağlamış olduklarını sansalar dahi, demokrasiyi çürüten, yozlaştıran, siyasi kültürümüzü gerileten bir yanlışın içine düştüklerinin farkına varamamaktadırlar. Bunların bu tür davranışlarını tasvip etmediğinizi ifade etmelisiniz. Eğer bunu başaramazsak hangi düşünceye sahip olursak olalım, sizin mutluluk ve refahınız için hangi projelere planlara sahip olarak huzurunuza gelirsek gelelim, siyaseti kirlettiğimiz, yozlaştırdığımız içindir ki bir anlam ifade etmeyecek'' dedi. Siyasetin yozlaşması, çürümesi halinin başka türlü arayışları gündeme taşıyacağını ifade eden Bahçeli, şöyle devam etti: ''Bu da ülkemiz için hayırlı olmamaktadır. Onun için geçmiş dönemlerde, yaşanan darbeleri, geçmiş dönemlerde yaşadığımız ara dönemleri unutmamalıyız. Ara rejimlerle darbelerle ülkemizin temel sorunlarını çözebilmeye imkan bulamadığımızın farkında olmalıyız. Bunu bir daha yaşamak istemiyorsak siyaseti zenginleştirmeliyiz, olgunlaştırmalıyız, güzelleştirmeliyiz.'' Bahçeli, yağışın yoğunlaşması üzerine konuşmasını kısa tutarak, şunları kaydetti: ''Onun için önümüzdeki seçimleri bu yaklaşımla ele almakta yarar vardır. Bu seçim çok önemlidir. Bu seçimde çok uyanık ve tutarlı olmalıyız. Sandığa gitmeyi başarmalıyız. Ancak 8 yıllık AKP yönetiminin uygulamalarını da dikkate alarak bir iktidar değişikliğinin ülkemiz için hayırlara vesile olacağını da ihmal etmemeliyiz. İşsizliği yoksulluğu terörü ortadan kaldıracak, yolsuzluklardan hesap soracak bir iktidara ihtiyaç vardır. 'Bu iktidar kim olur?' diye sorarsanız, ben de diyorum ki artık sıra bizdedir. Bu iktidar Milliyetçi Hareket olmalıdır.''