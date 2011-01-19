-BAHÇELİ: YÜKSELEN SESLER HAKSIZLIKLARA İTİRAZ SESLERİ ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, hoşgörü ve tahammülün, Türk-İslam kültürünün en önemli vasıflarından olduğunu, ülke yönetimi sorumluluğu taşıyanların son günlerde bu değerleri hiçe saydıklarını ileri sürerek, ''Sosyal kesimlerden ve anlık oluşan kalabalıklardan yükselen sesler ve tepkiler haksızlıklara ve otoriter heveslere artan itirazın eseridir'' ifadesini kullandı. Bahçeli, Twitter'daki hesabı aracılığıyla şunları kaydetti: ''Hoşgörü ve tahammül, Türk-İslam kültürünün en önemli vasıflarındandır. Türk milleti, asırlarca bu muazzam değerlerle varlığını sürdürmektedir. Özellikle ülke yönetimi sorumluluğu taşıyanların son günlerde bu değerleri hiçe saydıkları görülmektedir. Sosyal kesimlerden ve anlık oluşan kalabalıklardan yükselen sesler ve tepkiler, haksızlıklara ve otoriter heveslere artan itirazın eseridir. Doğruya ve uzlaşmaya gerginlik veya çatışmayla değil, diyalog kurarak ve tolerans sınırlarımızı genişleterek ulaşmalıyız. Demokrasiye ve özgürlüklere samimiyetle bağlılık duyuluyorsa söylenen her söze ve gösterilen her tepkiye önem verilmelidir. Zira tarih, gözleri ve şuurları kapanan yöneticilerin, hazin ve dersler çıkarılması gereken ibretlik örnekleriyle doludur. Türkiye'yi sultanlık, krallık ya da emirlik olarak görenlerin eleştirilere kaba ve marazi yaklaşmaları tahammülsüzlüklerinin bir sonucudur.''