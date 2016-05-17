Bahçeli yönetimi: Meral Akşener'in arkasında 28 tane holding var, emirleri Pensilvanya'dan alıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'li muhaliflerin Pazar günü engellenen olağanüstü kongresiyle ilgili olarak, "Olanlar maalesef MHP'ye saldırıydı" dedi. Devlet Bahçeli'ye bayrak açan genel başkan adaylarından Meral Akşener'in 28 holding tarafından desteklendiğini savunan Semih Yalçın, "Pensilvanya tarafından çok ciddi bir şekilde destekleniyorlar Programlarını yapıyorlar. Ne yapmaları gerektiği kendilerine telkin ediliyor, emir alıyorlar. Bu kadar sistemli bir mücadele var işin arka planında” diye konuştu.

Yeni Akit'e konuşan Semih Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Üst akıl bunlara zannediyorum farklı bir talimat verdi"

"Üst akıl bunlara zannediyorum farklı bir talimat verdi ki, hareketin mensuplarını da sokağa taşımak istediler. Havalimanı yolunu kapatıp vatandaşa eziyet etmenin mânâsı nedir? Bundan sakınan bir siyasi hareketiz biz. Demek ki farklı bir amaç vardı”

"Orada fazla ülkücü hareket mensubu yoktu"

“Bizim için sevindirici olan, oraya dördünün birden topladıkları içinde çok fazla ülkücü hareket mensubunun olmamasıdır. Daha ziyade DYP’de siyaset yapmış fakat artık yazısı, turası silinmiş bazı isimlerin oraya destek vermeye gelmesi, paralelcilerin destek vermesi, bizim arkadaşlarımızın daha az olması dikkat çekiciydi. Yine de hoş bir tablo olmadı”

"MHP'yi ele geçirme, itibarsızlaştırma çabası var"

“Burada MHP’yi ele geçirme, onu etkisizleştirme veya itibarsızlaştırma çabası var” ifadesini kullanan MHP’li Yalçın, şöyle devam etti: “Emri üst akıldan alıyorlar. Bu üst aklın bir ayağı Pentagon ise, bir ayağı da Pensilvanya’dır. Bunların Türkiye içindeki uzantılarında da iş dünyasından da insanlar var. Medyadaki sol ve liberallerin de aynı safta yer aldığını görüyoruz. Sol kalemlerin MHP’ye yönelik kalem oynatmasının sebebi bizce malum. Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerinin yayın politikalarına bakınız, tek başına MHP’nin bitmesi için çaba sarf eden bir anlayış içerisindeler. Nedeni de 7 Haziran seçimlerinden sonra, hayalini kurdukları yüzde 60’lık blok içerisinde MHP’nin yer almamasıdır.”

"O yapı bize dosyalar göndermeye çalıştı, reddettik"

“Bizim 2009’dan beri bu malum cemaatle didişmemiz vardır. Özellikle 2010’da referandum öncesinde bu zıtlaşma en üst noktaya çıktı. Gülen ‘Mezarından kalksın oy versin’ dediğinde Genel Başkanımız kendisini Türkiye’ye davet etti. ‘Gel buraya hesabını ver. Ne yapacaksan yap dedi’ 2007’den beri Sayın Genel Başkanımızın cemaate yönelik açıklamaları, tenkitleri, ifadeleriyle ilgili dosya tuttuk. Bu hususu sadece bugün söylemiyoruz. Restleşme, karşılıklı ifadelerin çatışması 2007’de başlıyor. O yapı, bize çeşitli dosyalar göndermeye çalıştı. MHP oradan gelenlerin hiçbirisini alıp görüş olarak ortaya çıkartmadı. Biz kendi araştırmamızı kendimiz yaparız. Öyle şey olmaz. Öyle olduğu takdirde bu partiyi vesayet altına aldırmış olurduk. Sayın Genel Başkan kesin bir dille oradan gönderilmek istenenleri reddetmiştir. Öyle olunca da elemanları vasıtasıyla partiyi ele geçirmeye çalıştılar”

"Meral Akşener'i 28 tane holding ve büyük iş adamı destekliyor"

“Dün oraya giden genel başkan adaylarından paralel yapıya en yakın ismin kim olduğunu herkes biliyor. İsim olarak muhatap almak istemiyorum” diyerek adaylardan Meral Akşener’i işaret eden Yalçın, “Bu şahsın yaptığı harcamalar bile belli işadamları tarafından destekleniyor. 28 tane holding veya büyük işadamı destekliyor. Bu bizim tarafımızdan tespitli. Ekseriyeti o yapıya dahil. Çok ciddi bir şekilde destekliyorlar. Programlarını yapıyorlar. Ne yapmalarının gerektiği kendilerine telkin ediliyor. Bu kadar sistemli bir mücadele var işin arka planında” diye konuştu.

"Moğultay döneminde başlamış bir hakime hanım tarafından bu iş kotarıldı"

"Çağrı heyeti oluşturulması konusunda muhaliflerin aldırdığı karara ilişkin görüşünü “12. Sulh Hukuk’tan karar çıkarırken, Moğultay döneminde göreve başlamış bir hakime hanım tarafından bu iş kotarıldı. Buna rağmen mahkeme kararlarına saygılı olduğumuzu ifade ettik” diye aktaran Yalçın, hukuk sürecinin geleceğini şöyle dile getirdi: “Parti olarak hakkımızı arayacağımızı söyledik. Yargıtay’a gideceğimizi, oradan alınacak karara göre hareket edeceğimizi bildirdik. Biz bu yılın Ocak ayında olağan kongre kararını aldık zaten. 9 Ekim’de il ve ilçe kongrelerimiz başlıyor. İmzalar bize ondan sonra geldi. Mahkemeye bunları delil olarak sunduk. Bizim 63. Madde’de olağanüstü kongrenin toplanıp toplanmayacağı iki kademedir. İmza toplanır, fakat kararı MYK’ya bırakıyor. Mahkeme kararını temyize götürdük. Ama bu grubun niyetleri belli olduğu için ‘illa kongre yapacağız’ dediler. Öyle olunca da esasında gerek olmadığı halde Asliye Hukuk’tan tedbir kararı aldık. Asliye Hukuk kararında temyizin beklenmesi bildiriliyor. Bu bir tedbir kararıdır. Buna da sabretmediler. Bunu da hukuksuz saydılar. Bu kararlara uymamalarının temel sebebi şov yapmak. Orada ülküdaşlarımızın hayalleriyle oynadılar. Demek ki bu iyi niyetli bir davranış değil. Maceraperest bir davranıştır. Onlar da dün yapamayacaklarını görünce Yargıtay sonucunu bekleyeceklerini açıkladılar. İyi niyetli idiyseler nümayiş yapmadan bekleselerdi ya. Yargıtay karar verecektir. Biz bu kararın da genel merkez lehine çıkacağı görüşündeyiz. Çünkü delillerimiz haklı. Net bir sonuç alacağız.”

"Bu partinin ne Pentagon’a, ne Pensilvanya’ya teslimi mümkün değildir"

“MHP 47 yıllık çok köklü bir hareket. Devlet-millet menfaatine siyaset yapan bir hareket. Bu hareket 47 yıl boyunca çeşitli müşkülatlar görmüştür. Pek çok müşkülatlar görmüş fakat kendisini çekip çıkarmıştır. Dolayısıyla bu parti sahipsiz değildir. Bu parti kimsenin oyuncağı değildir. Ne Pentagon’a, ne Pensilvanya’ya ne HDP destekli sola bu partinin teslimi mümkün değildir”