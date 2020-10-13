Bahçeli'ye teşekkür eden AKP Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak verdiği yanıtta, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yaşayacaktır. MHP sözünün eridir. 2023’te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır" sözleri için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Çelik, "Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli net bir şekilde açıklamıştır. Bu açıklama için sayın Bahçeli'ye, MHP camiasına bir kez daha teşekkürlerimiz iletiyoruz. Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak? Seçim demek siyasetçinin enerjisini başka alana ayırmak demek" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye çağrısının ardından gündeme gelen erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Çelik, Bahçeli'nin erken seçimle ilgili sözlerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız erken seçimle ilgili özel bir değerlendirme yapmadı ama her seferinde 2023 seçimlerine hazırlık konusunda talimatları oluyor. Cumhur İttifakı için erken seçim söz konusu değildir. Sayın Bahçeli net bir şekilde açıklamıştır. Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmiştir. Bu açıklama için sayın Bahçeli'ye, MHP camiasına bir kez daha teşekkürlerimiz iletiyoruz. Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak? Seçim demek siyasetçinin enerjisini başka alana ayırmak demek" diye konuştu

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Çelik'in ifadelerinden satır başları şöyle:

Hatay yangını

"Terör örgütü PKK'nın yangın üzerinden propaganda yapmasını lanetliyoruz. Ekolojik terör konusunda teyakkuz halindeyiz. PKK'nın tek ideolojisi Türkiye düşmanlığıdır. PKK, Türkiye düşmanlığı isteyen herkese hizmet sunuyor.

"Biz Azerbaycan'ın aldığı her tedbirin arkasındayız"

Azerbaycan'a dönük Ermenistan'ın çirkin, haksız saldırısını daha önce lanetlediğimiz gibi, bu süreci çok yakından, saatlik takip ettiğimizi söyleyebilirim. Ermenistan tarafı sivilleri öldürerek ateşkesi bozdu. Ermenistan saldırdığında sorun yokken, sesi çıkmayanlar, 'tansiyonun yükselmesinden kaygı duyuyoruz' diyenler, Azerbaycan güçlü bir şekilde topraklarını almak üzere mücadele vermeye başladığında sürekli olarak ateşkes çağrısı yapmaya başladılar. Söz konusu topraklar Azerbaycan'ın toprağıdır, işgalci olan Ermenistan'dır. Karşımızda Paşinyan yönetimi haydut devlet gibi davranmaktadır. Azerbaycan mevzi kazandığı zaman ateşkesi hatırlatıyorlar. Biz Azerbaycan'ın aldığı her tedbirin arkasındayız. Güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Türkiye'ye tansiyonu yükselten taraf diyenler, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de provokatör olduğunu çok iyi biliyor ama mahalle dayanışması içinde konuşmaya devam ediyorlar. Sorunları diplomatik yollarla çözmek istiyoruz.

Erken seçim tartışmaları

Cumhurbaşkanımız her seferinde 2023 seçimlerine partimizin ve teşkilatlarımızın hazırlığı konusunda talimatları vardır. Erken seçim söz konusu değildir, sayın Bahçeli bunu bir kez daha net bir şekilde açıklamıştır. Zamanında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının sayın Erdoğan olduğunu beyan etmiştir. Sayın Bahçeli'ye saygılarımızı sunuyoruz. Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilirken arzu edilen şeylerden bir tanesi de erken seçimlerin gündemden kalkmasıydı. Hükümetin ve belediyelerin işlerine vatandaşın verdiği yetki çerçevesinde uzmanlaşmasıydı. Yıllar kaybeden birtakım yüklerden kurtulma arzusuydu bu. Seçimler zamanında yapılacaktır. Erken seçim gündemde değildir. Sayın Bahçeli bunu net bir şekilde ifade etmiştir. Aynı şekilde sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ediyorlar.

"Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak?"

Kapalı Maraş'ın açılmasından bile haberi olmayan bir genel başkan tutuyor Türkiye'de erken seçim istiyor. Erken seçim vatandaşın ne işine yarayacak? Vatandaş görevi vermiş. Geçen hafta da Katar'daki Cumhurbaşkanımızın arabadan inerken bir fotoğraf karesini alarak, ahlak dışı olarak tarihe geçecek şekilde Cumhurbaşkanı yabancı devlet başkanının önünde eğildi diye çirkin bir açıklama yapıldı. Burada söz konusu olan rekabet değil husumettir. Kendi devletinin cumhurbaşkanının yalan bir yaklaşımla başka devletlerin önünde küçük düşürmeye çalışan kara propaganda yaklaşımı. Cumhurbaşkanımıza bu kara propaganda değer mi, asla!

Türkiye Libya'da ülkemizin tarihsel, milli çıkarları için güçlü mücadele verirken, Suriye'de terörle mücadele verirken, sınırlarımızda terör devletinin kurulmasını engellerken, içeride bir sürü terör örgütü imha edilirken, Doğu Akdeniz'de her gün sıcak gelişme yaşanırken birilerinin çıkıp erken seçim istemesi tüm bu süreçlerin durdurulmasını talep etmek anlamına gelir.

Sürekli olarak her seçimde yenilmiş birisinin erken seçim ne adına istiyor? Türkiye içindeki yatırımlar, açılışlar devam ederken 6 ay boyunca Türkiye'nin Libya'ya bakan gözü, Suriye bakan gözü zayıflayacak. Doğu Akdeniz'deki iradesi zayıflayacak. Tabii ki kurumlar işlerini yapacaklar ama seçim demek siyasetçinin enerjisini başka bir alana kaydırması demektir."