Bahçeli: Yargıtay karar verse de 19 Haziran bizim için yok hükmünde!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pazar günü muhaliflerce yapılması planlanan kongreyi değerlendirdi ve "Yargıtay karar verse de 19 Haziran bizim için yok hükmündedir. 19 Haziran oyundur, zorlamadır, ayak bağıdır. 19 Haziran'a davetiye çıkaranlar yalandır, riyadır, aldatmadır. Bizim 6. olağanüstü kurultayımız 10 Temmuz'da olacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP İzmir İl Teşkilatı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Olağanüstü kurultay ile ilgili Bahçeli, “Sahte ülkücüler, çıkarı davadan büyük olan Truva atları milletvekili aday olamadıkları için kurtarıcı rolüne soyunmuş alayı birden değişimci kesilmiştir. MHP’yi kontrol etmek isteyenler 19 Haziran’da olağanüstü kurultay yapmaya çalışacak. Yargıtay karar verse de 19 Haziran bizim için yok hükmündedir. 19 Haziran oyundur, zorlamadır, ayak bağıdır. ‘Oyuna gelme kurultaya gel’ sözüyle davetiye çıkaranlar, yalandır, dolandır, riyadır.



6. büyük kurultayımız 10 Temmuz’da Ankara’da yapılacak. Tüm dava arkadaşlarımı 10 Temmuz’da oyunu bozmaya çağırıyorum. Oyunu kökünden bozacağız, hep birlikte 10 Temmuz’da başaracağız. Oyunu bozup saldırılarını püskürteceğiz, oyun bozulacak Milliyetçi Hareket Partisi baştan ayağa temizlenecek, paklanacaktır” diye konuştu.